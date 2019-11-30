Bakan Kasapoğlu: Açılışı biz yapıyoruz, finali de yapmamamız için hiçbir neden yok

30.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA