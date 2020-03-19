Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"
- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.
19.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:32
- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA