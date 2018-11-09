Bakan Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (4)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İlk 100 günlük planda ortaya koyduğumuz hedeflerin hemen hemen hepsini gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakanlık olarak temel konularının spor ve gençlik olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Malumunuz bakanlığımız Gençlik ve Spor Bakanlığı. İki temel konumuz var; gençliğimizin bugünü ve yarınları ile spor konusundaki durumumuz. Sporun tabana yayılması ve sportif başarı. Yaptığımız hamleler, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar tamamen bu doğrultuda oluyor. Gençliğimizi, doğruya, iyiye ve güzele yöneltme noktasında çalışmalarımız var. Bu bağlamda ilk 100 günlük planda ortaya koyduğumuz hedeflerin hemen hemen hepsini gerçekleştirdik. Bunun için mutluyuz. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Gençlerimizi, üniversite öğrencilerimizi bir yuva şefkati ve aile ortamıyla ağırlama çalışmamız var. Bu konuda çok güzel bir noktaya geldik. Ülkemizin her noktasında yurdumuz var. Öğrencilerimizin dışarıda kalmasına tahammülümüz yok. Bu 100 günlük süreçte ekstradan 75 bin kişilik kapasiteyi ön görmüştük. Buna fazlasıyla ulaştık. Toplamda 683 bin öğrencimizi yurtlarımızda barındırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin geliştirdiği projeleri desteklediklerini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 100 günlük sürede bin 100 üniversite ve lise öğrencisinin projelerine destek verdik. Yine 400 sivil toplum kuruluşumuzun hazırladığı projeleri destekledik. Ayrıca 40 bin öğrencimize teknoloji konusunda eğitim verdik. Amacımız üretken bir gençlik. Sadece tüketen değil, üreten bir gençlik istiyoruz. Bu bağlamda tüm motivasyonumuzu buraya kanalize ediyoruz. Gençlik merkezleri ve kamplarımızda eğitimler veriyoruz. Şimde yurtlarımızda eğitimler başlıyor. Üreten gençlik adına bu eğitimlerimiz sürecek. Türkiye genelinde 283 gençlik merkezimiz var. Bunların 20 tanesinde kitap kafeler var. Okuyan bir gençlik istiyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bakanlık olarak tüm birimlerimize bağımlılıkla mücadele eğitimi verdik. Ailelere eğitim veriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız ikinci 100 günde hızlanarak devam edecek. Yine Suriyeli misafirlerimizin uyumu konusu var. 40 bin Suriyeli kardeşimize uyumla ilgili destek sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor, günlük yaşam tarzı haline gelmeli"

Bakan Kasapoğlu, sporda başarıyı önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun yanında spor, günlük yaşam tarzı haline gelmeli. Halkımızın spor merkezlerine erişimi noktasında mesai saatlerini tekrar düzenliyoruz. Halkımız isterse bu merkezleri 24 saat açık tutacağız. Her imkanı her saat sunmaya hazırız. Yeter ki halkımız spor istesin. Bu bağlamda çok önemsediğimiz mahalle tipi spor tesislerimiz var. Hedefimiz 150 adet mahalle tipi spor tesisiydi. Hamdolsun bunu gerçekleştirdik. Bunu okullarda da yapmak istiyoruz. Halkımız kullansın diye yine 20 tane okul solunu inşa ettik. Öncelik öğrencilerimizde ama öğrencilerimizin olmadığı saatlerde bunlardan herkes faydalanabilir. Spor salonlarımızı yine herkesin hizmetine açık olacak şekilde inşa ediyoruz."

Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde önemli adımlar attıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu, ülkemiz adına çok önemli bir proje. Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde hedefimiz bir milyon çocuğumuzun yeteneğinin ölçülmesi ve spora yönlendirilmesiydi. Hamdolsun bunu da gerçekleştirdik. İlkokul üçüncü sınıftan itibaren çocuklarımızın yeteneklerini ölçüyoruz. Bu konuda ayrıntılı testlerimiz var. Bu testlere göre hangi branşa yetenekli olduğunu tesbit ediyoruz. Çocuklarımızı kazanmak için tüm çalışmaları yapıyoruz. Yetenekler bizim için çok önemli. Onlar ülkemizin geleceği. Bunun yanında ne kadar çok spor yaparsak, o kadar çok sağlık sorununun üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, eğitimle sporun bir arada yürütülmesi noktasında da çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Ben buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu tür tıkanıklık noktalarında Milli Eğitim Bakanımız bize çok katkı sağlıyor. Eğitim ve sporun bir arada yürütülmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Bu noktada eğitim sisteminin spora mani olmayacak şekilde düzenlenmesi çalışmaları var. Bununla birlikte bizim de farklı çalışmalarımız var. Amacımız spor ile eğitimi bir araya götürmek." şeklinde görüş belirtti.

(Sürecek)