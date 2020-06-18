Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
18.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:54
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Kasapoğlu, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA