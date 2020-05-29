Bakan Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

Bakan Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı
29.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:56

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki törende konuşan Kasapoğlu, "Bugün İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Bu vesileyle bu kutlu şehri bizlere emanet eden, bu kutlu şehri fethederek çağ açan o güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle ve minnetle yad ediyorum." dedi.

"Fetih imar etmek, ihya etme, inşa etmek olduğu gibi aynı zamanda gönüller yapmak demek." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımız o günden bu yana fethin tüm manalarını, bizzat icraatlarıyla ortaya koydular. Bize düşen de ilelebet payidar kılmak. Hamdolsun ki son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülkemizin her karışına, her beldeye, her memlekete, bu ruhla, bu anlayışla hizmet edildiği gibi; bu kutsal şehre de en güzel şekliyle, bu anlayışla, bu ruhla, bu bilinçle hizmet ediliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bu bilinçle, bu ruhla; birilerine rağmen inadına inşa etmeye, ihya etmeye devam edeceğiz."

Gençlerle ve sporcularla bilimde, sanatta, sanayide, kültürde olmak üzere her alanda zirveye oynayacaklarını kaydeden Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın önemli bir misyon taşıdığını anlatan Kasapoğlu, "Geçmişle gelecek arasında kurulan köprü. Bu vesileyle Okçular Vakfına teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Bey'i tebrik ediyorum. Bakanlık olarak arkadaşlarımızla, tüm paydaşlarımızla sporumuzu yarınlara taşımaya, gençler için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. İnşallah bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılacağız. Fethin 567. yılı kutlu olsun ve mübarek olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Kasapoğlu, makaralı yay kadınlar kategorisi ödül töreninin seremonisinde de yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Adnan Menderes Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özkan Uğur Sezen Aksu Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 20:56:05. #1.15#
title