Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaş gözlem altında
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Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaş gözlem altında

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçirdiği yurtlarda 9 bin 700 vatandaş bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaş gözlem altında
20.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:46

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçirdiği yurtlarda 9 bin 700 vatandaş bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina sürecini 76 ildeki bakanlık yurtlarında geçirdiğini ifade etti. Şu anda 9 bin 700 vatandaşın yurtlarda gözlem altında bulunduğunu belirten Kasapoğlu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını bildirdi. Yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerin yurtlara giriş yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, Ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz" dedi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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