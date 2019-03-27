Bakan Kasapoğlu: "31 Mart'ta Vereceğiniz Oylarla Sesi Ne Kadar Güçlü Duyurursak Tüm Cepheler...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "31 Mart'ta vereceğiniz oylarla sesi ne kadar güçlü duyurursak bu cepheler Yeni Zelanda'dan Pensilvanya'ya kadar, Kandil'e kadar tüm cepheler gereken dersi alacaklar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Siteler esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla buluşmasında Van ve Adıyaman ziyaretlerini anımsatan Bakan Kasapoğlu, sırtını terör örgütlerine dayayanların, insanların temiz oylarını istismar edenlerin 31 Mart'ta hem Van'da hem Adıyaman'da derslerini alacağını kaydetti. Şebekelerin Türkiye'nin özellikle doğrusunu istismar ettikleri gibi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kirli ittifaklarını batıda da gerçekleştirme niyetinde olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Kirli bir takım cephe çalışmalarına giriştiler ama inşallah Altındağlı seçmenlerimiz olarak bunlara Altındağ'da da en güzel cevabı vereceğimize inanıyorum" dedi.

Doğuda hizmet edileceği yerde yolların altında çukurlar açıp bombalar döşediklerini, halkın imkanlarını istismar edip canlara kıydıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bu canlara kıyanlar Ankara'da, İstanbul'da ve birçok şehrimizde insanımızı başka şekilde aldatma peşindeler. 31 Mart sadece Türkiye'nin, Ankara meselesi değil. Yeni Zelanda'da hepimiz gördük, ibadet saatinde camide 50'den fazla kardeşimizi şehit eden bir katilin beyanlarını gördük. O katilin beyanlarında sadece Müslümanlar değil ülkemiz de hedef alınmaktaydı. Bu da ittifakların ne kadar derin ve örgütlü olduğunu gösteriyor. Bu manada 31 Mart'ta vereceğiniz oylarla sesi ne kadar güçlü duyurursak bu cepheler Yeni Zelanda'dan Pensilvanya'ya kadar, Kandil'e kadar tüm cepheler gereken dersi alacaklar" diye konuştu.

"Kendileri için imkanlar sunmaya hazırlanıyoruz"

Sanayideki gençlerin önemine değinen Kasapoğlu, gençlerle ilgili güzel projelerin olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Kendileri için imkanlar sunmaya hazırlanıyoruz. 31 Mart'tan sonra sanayide ve sporda tesis edeceğimiz merkezlerimizle sizleri hem ruhen, fiziken ve bedenen çok tuhaf farklı noktalara taşıma arzusu içerisindeyiz. Bakanlığımızın tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız" dedi.

Seçimlerin sandıkta tecelli ettiğinin altını çizen Kasapoğlu, oyların açılması, sayılması, tutanakların tespiti ve Yüksek Seçim Kuruluna ulaşmasına kadar önemli bir maraton olduğunu hatırlatarak, hayırlı netice açıklanana kadar herkesin omuz omuza çok güzel şekilde çalışmasını temenni etti. Kasapoğlu, "Biz gönülden çalışacağız, gönüllere gireceğiz. Buradan verilecek mesaj ne kadar güçlü olursa cephelere ve şebekelere vereceğiniz cevap da o kadar güçlü ve tesirli olur" mesajını verdi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Siteler esnafını tek tek ziyaret ederek, sohbet etti. Kasapoğlu, buradaki programının ardından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Gençlerle Demokrasi Buluşması"nda gençlerle bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA