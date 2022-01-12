Bakan Kasapoğlu: 3 milyon 900 bin öğrencinin yetenek taramalarına başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin Sportif Yetenek Taramasının yapılacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, ilk grup öğrencilerinin yer aldığı 2017-2018 döneminden eğitimlerini tamamlayan 12 bin 677 öğrencinin Yetenek Spor Karneleri'nin e-Devlet üzerinden açıklandığını da bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde başlatılan Sportif Yetenek Taraması Programı'nda gelinen son durumu açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı programı olan Sportif Yetenek Taraması hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin taranacağını ve taramalara 16 Aralık 2021 tarihinde ortaokul 5. sınıf öğrencileriyle başlandığını duyurdu. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin taramalarına da Şubat ayında başlanacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, ilk grup öğrencilerinin yer aldığı 2017 - 2018 döneminden eğitimlerini tamamlayan 12 bin 677 öğrencinin Yetenek Spor Karneleri'nin e-Devlet üzerinden açıklandığını bildirdi.