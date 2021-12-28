Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak - Haberler
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Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak

Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin, ekim, kasım ve aralık ödemelerinin bu gece itibariyle yatıralacağını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin, ekim, kasım ve aralık ödemelerinin bu gece itibariyle yatıralacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk defa GSB burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde. Ekim, kasım ve aralık ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda, bu geceden itibaren öğrencilerin hesaplarına lisans 1950, yüksek lisans 3 bin 900 ve doktora 5 bin 850 TL yatacak.


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