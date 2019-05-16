Bakan Kasapoğlu: "2023, 2071 Hedefleri Bizim İçin Çok Hayati"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törende konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törende konuştu.
Kaynak: AA