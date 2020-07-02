Bakan Kasapoğlu, 2021 yılındaki spor organizasyonlarında başarılı olunacağına inanıyor Açıklaması
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Bakan Kasapoğlu, 2021 yılındaki spor organizasyonlarında başarılı olunacağına inanıyor Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl olimpiyatlar, Avrupa Futbol Şampiyonası ve pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılındaki spor organizasyonlarında başarılı olunacağına inanıyor Açıklaması
02.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:08

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl olimpiyatlar, Avrupa Futbol Şampiyonası ve pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız." dedi.

TRT Haber'e konuk olan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin mutlak bir başarı sağladığını belirtti.

Bu başarının bir günde değil bir süreç sonucu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Güçlü bir vizyon, güçlü liderlik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki duruşu bizim için engin bir ilham kaynağı. Gelinen noktada sadece ülkemizde bu tür dönüşüme, devrimlere karşı çıkıp bunları başka şekilde speküle etmeye çalışanlara değil, tüm dünyaya bir mesaj oldu." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak pek çok sorumlulukları olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bu süreçte faydasını çok gördüklerini anlatan Kasapoğlu, yurtlarda karantina sürecinde 80 bini aşkın vatandaşı misafir ettiklerini aktardı.

Sporun salgından nasıl etkilendiği sorusuna Bakan Kasapoğlu, şu cevabı verdi:

"Bazı organizasyonlar iptal edildi, bazıları da ertelendi. Biz bu süreci koordine ettik. Federasyonlar ilgili çalışmalarını yaptı. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol... Gelinen nokta itibarıyla basketbol, voleybol, hentbol ligleri sonlandırıldı. Futbol farklı bir çalışma gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig ve 1. Lig başladı. 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmamasına karar verildi. Türkiye, sporda her branşta iddialı. Sadece birkaç branşı değil, her branşı önemsiyoruz. Bununla ilgili somut girişimlerimiz var. Bu yüzden Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşü devam edecektir. İnşallah önümüzdeki yıl olimpiyatlar, Avrupa Futbol Şampiyonası ve pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız."

2019 yılının Türk sporunda çok iyi geçtiğini dile getiren Kasapoğlu, "Türkiye, 18 yılda çok mükemmel bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdi. Bunlardan biri de spor. Bunların meyvelerini de almaya başlıyoruz. Bu süreçte hiçbir şeye ara vermedik. Türkiye'nin her tarafına Bakanlık olarak yatırım yapıyoruz. Hız kesmeyeceğiz. Ara vermiş olduğumuz protokol çalışmaları tekrar başladı. Amasya'yla başladık, Çankırı, Sinop ve Düzce'de 200 milyon liradan fazla yatırım. Spor ülkesi olma yolunda iddialıyız. Sporu tabana yayma konusunda da iddialıyız. Yatırımlarımız devam edecek ve ülkenin her noktasına dokunacağız." ifadelerini kullandı.

"Gençler bizim en büyük gücümüz"

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon lira destek verecek olmalarının önemine dikkati çekti.

Geleceğe olan yürüyüşü gençlerle yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim en büyük gücümüz. Gençlerimizin her anlamda donanımlı olması gücümüze güç katacaktır. Bakanlık olarak vazifemiz, gençlerimizin önünü açmak ve desteklemek. Gençlerle yarınlar çok daha güçlü, daha da aydınlık olacak. 'Destek bizden, fikir sizden' projesi üniversite, ortaokul ve lisedeydi, ilkokula kadar indirdik. İnanılmaz bir talep oldu. Dün yapmış olduğumuz çağrıyla rekor bir rakam 35 milyon lirayı ilan ettik. Bu anlamda gönüllülükten kişisel gelişime, fiziksel aktivite spordan kitap kahve projelerine, kültür sanattan yenilikçi fikirlere, hayvanların korunmasına yönelik projeler... Çok geniş alana hitap eden bir proje çağrısı. Bu çerçevede özellikle vurgulamak istiyorum, 65 yaş üzeri büyüklerimizin sosyal, ekonomik, fiziksel anlamda desteklenmesine yönelik çalışmalar bizler için önemli bir misyondur. Vefa destek gruplarımızın, gençlik merkezlerindeki genç arkadaşlarımızın bu anlamdaki çabalarını sivil toplumla desteklemek adına, gönüllülük çerçevesinde, 65 yaş üstü için çalışmalara öncelik vereceğiz."

Proje çağrılarında kişisel gelişimin önemine de dikkati çeken Kasapoğlu, "Gençlerimizin farklı beceriler kazanması, okuldan iş hayatına geçiş noktasında, liderlik, ekip çalışması, stres yönetimi ve buna benzer birçok açıdan projelerini destekleyeceğiz. Spordaki altyapıyı desteklemek gerekli. Yeni sporcuları kendimizin üretmesi lazım. Spor altyapısında fikri olan sivil toplum örgütlerini de destekleyeceğiz. Bu aslında toplumun her kesimine dokunan, gençlerimizin öncülük etmesini istediğimiz bir proje, çağrı. Kitap kahve projelerimiz başarılı şekilde yürüyor. Bu projede de olacak. Burada amaç gençlerimizin sadece dijital ortamda değil dostluklarını geliştirecekleri, kitaplarla barışık olacakları bir ortam. Sporun da içine dahil edeceğiz. Bu çalışmaları biz destekleyeceğiz. Spor sadece müsabaka değil, sağlık, sosyal bir olgu." değerlendirmesinde bulundu.

Spor turizminin de önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Mükemmel tesislerimiz var. Her alanda her türlü organizasyona ev sahipliği yapacak mükemmel bir altyapımız var. Bunu daha görünür kılmamız lazım. Bu kalkınma planında ilk defa yer aldı geçtiğimiz yıl. Biz de Bakanlık olarak buna ayrı bir pencere açtık ve çalıştay düzenledik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da katkı verdi. Spor turizminin ve Türkiye'nin önemli bir destinasyon olmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki biz isteyelim. İnanıyoruz ki tüm branşlarda daha güçlü olacağımız günler çok yakındır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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