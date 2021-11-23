Bakan Kasapoğlu: "2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik. Ailelerin gelir ve sosyal durumları, öğrencinin başarı durumu esas alınarak, 12 kamu kurumundan alınan bilgilerle yürütülen bu çalışmada, son 19 yılda hem faydalanan öğrenci sayısında, hem de yapılan ödemelerde önemli bir atılım gerçekleştirdik" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri ile devam etti. Bakan Kasapoğlu, milletvekillerine sunum yaptı.

Kasapoğlu, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 50 kadın, 58 erkek sporcu olmak üzere toplam 108 sporcuyla katıldıklarını söyleyerek, "Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere kazandığı 13 madalyayla milletimize büyük gurur yaşattı. Tokyo 2020, ülkemizin önceki rekoru olan Londra 1948'te kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak, en çok sayıda madalyayı, en fazla spor branşında kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu. Cimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk olimpiyat madalyalarımızı kazandık. Kadın sporcularımız Tokyo'da adeta tarih yazdı, pek çok ilke imza attılar. Bundan önceki olimpiyatlarda madalya kazanan toplam kadın sporcu sayımız 5 iken; tek başına Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında 5 kadın sporcumuz madalya kazandı. Gençlerimizin tamamı şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek, ilklerin olimpiyatlarında hepimize büyük gurur ve heyecan yaşattılar" ifadelerini kullandı.

Sporcularımızın yaş ortalamasının ise 26.3 olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Kota alan sporcularımızın 74'ü ilk defa olimpiyatlarda yer aldı. Genç, inançlı, azimli ve başarı odaklı sporcularımız; yarınlara dair umudumuz olmaya devam ettiler. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da yine sporcularımız çok önemli başarılara imza attılar. Bundan önce en çok madalya aldığımız paralimpik organizasyon Londra 2012'ydi. Sporcularımız, 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak tüm milletimizi gururlandırdı, hem de geleceğe yönelik hedeflerimize ulaşma yolunda ciddi bir kararlılık ortaya koydu. Elbette madalya çok önemli ancak ben paralimpik oyunlarına katılım performansımızın da özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü orada da ciddi bir başarı hikayesi var. 44'ü kadın, 43'ü erkek sporcu olmak üzere toplamda 87 sporcuyla, paralimpik oyunlarına katılım rekorumuzu kırdık. Katılan kadın sporcu sayımız ilk defa erkek sporcuları geçti" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Sportif Yetenek Taramasıyla yeni yıldızların keşfedilmesi için bir milyon 226 bin çocuğa bilimsel test ve ölçümleri gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Yeni dönemde, bilim insanlarıyla birlikte program kapsamında uygulanan spor eğitimlerinin geliştirilmesini ve seçilen öğrencilere daha etkili bir eğitim verilebilmesini amaçlıyoruz. Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı ismiyle yeni çalışmaları hayata geçireceğiz. 'Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi', 'Pozitif Gençlik Gelişimi' ve 'Mükemmeliyet Geliştirmenin Psikolojik Özellikleri' modellerinin bir arada yer aldığı 'Eklektik Model', bu programla gençlerimize sunulacak. Kısa zaman içerisinde 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramalarına da gerçekleştireceğiz. Kadın odaklı spor politikamız da meyvelerini veriyor. Lisanslı sporcu sayımızın yüzde 40'ı kadın sporculardan oluşuyor ve bu oran her geçen gün istikrarlı bir şekilde artıyor" diye konuştu.

Kasapoğlu şöyle devam etti:

"2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik. Ailelerin gelir ve sosyal durumları, öğrencinin başarı durumu esas alınarak, 12 kamu kurumundan alınan bilgilerle yürütülen bu çalışmada, son 19 yılda hem faydalanan öğrenci sayısında, hem de yapılan ödemelerde önemli bir atılım gerçekleştirdik. 2002'den bu yana faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında 14 kat artış ortaya koyduk. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 650, yüksek lisansta bin 300 ve doktorada bin 950 lira seviyesinde. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen bir milyon 5 bin 408 gencimize kredi sağladık."

Kasapoğlu, yurtlarla ilgili de bilgi vererek, " Kamu, özel ve üniversite yurtları toplam olarak esas alındığında kapasiteler; İspanya'da 91 bin, Hollanda'da 113 bin, Almanya'da 290 bin, Fransa'da 365 bin, İngiltere'de ise 550 bin düzeyinde iken ülkemizde ise 742 bin 780'dir. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın 5 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veriyor. 2002'de sadece 190 yurt vardı. Bu yurtların büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz 779 rakamına ulaşırken, mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik. ve bu yurtları da her odaya banyo ekleyerek, odalara çalışma masaları dolaplar sağlayarak, konferans salonlarıyla, kütüphanelerle, sosyal alanlarla ve spor salonlarıyla yurtlarımızı zenginleştirerek inşa ettik. Gençlerimiz bu sistemden memnun. Verilen imkanlardan memnun. Beslenme yardımları 2002 yılında aylık 11 liraydı. 19 yılda bu ücreti 50 kattan fazla artırmış olduk" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Normalde her sene ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısı, bu yıl 624 bin seviyesinde gerçekleşti. Çünkü geçtiğimiz yıl üniversiteler eğitimleri online yaptılar ve yurtlarda konaklayan gençlerimiz bu süreci ailelerinin yanında geçirmeye karar verdiler. Her yıl büyük çoğunlukta birinci sınıf öğrencilerinden talep alırken, bu sene tüm sınıflardan yurt talebi meydana geldi. Bu yoğunlukları bakanlık personelimizin özverisi, sistemin sağlamlığı, altyapının gücü sayesinde başarıyla yönettik. Bugün 85 oranında yerleştirme oranımız var." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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