Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, ülkeyi gururlandıracaklarına emin olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuların, İstanbul Havalimanı'ndan Japonya'ya uğurlanması töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Büyük gün geldi. Heyecanınız, inancınız, motivasyonunuz hepinizin gözlerinden okunuyor. İnancınıza, gayretinize şahidiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En içten başarılar diliyoruz." dedi.

Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuları da 16 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan uğurladıklarını hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar olimpiyat tarihimizde pek çok ilke imza attı. Rekorlar kırdılar, ülkemize döndüler. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiler, tarih yazdılar. 84 milyon sporcularımızla gurur duydu. Tokyo 2020 hikayemiz, tarih yazma sürecimiz henüz bitmedi. Siz değerli sporcularımız, bugün çıktığınız bu yolculukta kaldığı yerden tarih yazmaya devam edeceksiniz. Türkiye'nin 2020 hikayesini en güçlü şekilde sürdüreceksiniz. Performansınız, kişiliğiniz, karakterinizle tüm dünyanın takdirini toplayacaksınız. Sizler orada ter dökerken, bilmenizi isterim ki aziz milletimiz, 84 milyon da sizlerle ekranları başında ter dökecekler, dua edecekler. Sizinle heyecanlanacak, sizinle sevinecekler. Tüm Türkiye olarak güçlü şekilde 'Biz hep bir ve beraberiz.' mesajını vereceğiz." diye konuştu.

Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesinin ardından geride kalan yıl tüm sporcuların büyük bir gayret gösterdiğine şahitlik ettiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Bir yıl boyunca bir araya geldik. Her zaman sizin inancınıza, umudunuza, heyecanınıza şahitlik ettik. Sizler bu süreci fırsata dönüştürme noktasında her zaman kararlı olduğunuzu ortaya koydunuz. Hedefinizi her daim sürdürdünüz. Bizler de bakanlık olarak, Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, federasyonumuz ve ailelerinizle birlikte imkanları güçlendirmenin gayreti içinde olduk. Şimdi hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürme, tarih yazma zamanı. Girdiğiniz her mücadelede, şanlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmanın, İstiklal Marşı'mızı dinletmenin mücadelesini vereceksiniz. Olimpiyat ve paralimpik oyunları bir sporcu için en önemli seviyelerden bir tanesi. Her sporcu bu oyunlara katılıp ülkesini temsil etmenin, o gururu yaşamanın hayalini kurar. Sizler, her biriniz bu görevi yerine getirene kadar pek çok önemli sürece imza atan, tarih yazan arkadaşlarımızsınız. İstiklal Marşı'mızı dünyanın pek çok ülkesinde okuttunuz. Kırdığınız rekorlar, kazandınız madalyalar ile spor tarihimize büyük bir zenginlik kattınız. Size inanan, sizler için her türlü öz güveni ortaya koyan, antrenörlerinizi, tüm milletimizi en güzel şekilde gururlandırdınız. Her biriniz aslında şampiyonsunuz, 84 milyonun gönlünün altın madalyalı şampiyonlarısınız. Çıktığınız bu yolculukta elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan, göğsümüzü kabartacağınızdan en ufak bir şüphem yok."

"Türkiye artık bir spor ülkesi"

"Türkiye artık, bir spor ülkesi." diyen Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora değer veren, sporcuyu seven, onunla ilgilenen, güçlü liderliğinde son 19 yılda gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve tesis yatırımları, yetenek taramalarıyla, hiçbir branşı geride bırakmayacak şekilde kapsamlı bir çalışmayla spor ülkesi olma yolundaki hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her şeyin önce hayal kurmakla başladığını vurgulayarak, Hayalleri gerçekleştirmek için ortaya konan gayret, verilen mücadele başarının en temel unsurudur. Her birinizin bu anlamda ne derece emek verdiğinin, bu anlamlı mücadelenizin en yakın şahidiyim. Sporun en çok yürek işi olduğunun, bir adanmışlık olduğunun en somut ispatısınız. Alnınızdan akan her bir ter, ülkemizin yarınlarının harcı olacak. Verdiğiniz her mücadele, her bir başarı, bu ülkenin milyonlarca pırıl pırıl gencinin umudu, heyecanı oluyor. Göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı bayrağının şanına yaraşır şekilde mücadele ortaya koyacağınıza, örnek bir sportmenlik ile ülkemizi temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz. Bu aziz milletin çocukları olarak, sahip olduğunuz değerler ve kişiliğiniz ile yine inanıyoruz ki elmas gibi parlayacaksınız. Bu güzel yolculuktaki her bir anınızın, her saniyenin keyfine varın. Ömür boyu yaşayacağınız güzel anıları biriktirin." değerlendirmesinde bulundu.

Paralimpik oyunlarına katılmanın başlı başına bir başarı olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu seviye başlı başına iftihar vesilesi. Bu anlamda bir başarı hikayesinin yazılmasında hiç şüphe yok ki sizler kadar sizler için fedakarlıktan kaçınmayan ailelerinizin de katkıları var. Bu vesile ile sizler gibi pırıl pırıl gençleri yetiştirip, bugünlere getirdikleri için Türkiye adına tüm ailelerinize şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki bu yolculuk bir tarih yazımı noktasında milat olacak. Sizler bu tarihi yazan gençler olarak, şanlı tarihimize geçeceksiniz. Yolunuz açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah önümüzdeki hafta müsabakalarınız başladığında sizlerle yine birlikte olacağız. Sizlerle kucaklaşacağız, hasbihal edeceğiz. Bu anlamlı yolculukta milletimize güzel haberlerle milletimize müjde olacaksınız. Rabbim sağlıkla sizleri Tokyo'ya ulaştırsın. Yine sağlıkla afiyetle, mutlulukla, nice madalyalarla ülkemize kavuştursun." açıklamasını yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuları uğurlama törenine katıldı. Törende konuşan İlgün, "Herkese başarılar diliyorum, gönlümüz sizlerle. Olimpiyatlar çok farklıymış, ayaklarım titredi, bronz madalya ile bayrağımızı dalgalandırdım. Sizler de en iyi şekilde ülkemizi temsil edebilirsiniz. Yenseniz de yenilseniz de kalbimiz her zaman sizlerle." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ve milli sporcular, kafileyi Tokyo'ya götürecek ve üzerinde Türk bayrağı yer alan uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever