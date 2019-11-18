18.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:24

- Bakan Kasapoğlu, 2. Japonya Büyükelçiliği Judo Turnuvasını takip etti

ANKARA - 2. Japonya Büyükelçiliği Judo Turnuvası'nda dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalyalarını takdim etti.

Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, saygı duruşu ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'nın İstiklal Marşına eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Judo Federasyonu ile Japonya Ankara Büyükelçiliği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Japonya Büyükelçiliği Judo Turnuvası'nın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Judo'nun yaygınlaşmasında emeği geçen herkese ve özellikle federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuşurken Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ise, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına ve Paralimpik Oyunlarına katılacak Türk sporculara başarılar diledi.

"Judo içinde sanatı ve felsefeyi barındırıyor"

Judo'nun Japonya'da doğduktan sonra hızla yayılan bir spor olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Değerli Japonya büyüklerimizin himayesinde 2. düzenlenen organizasyonun vesilesiyle duyduğum mutluluğu ve heyecanı belirtmek istiyorum. Spor önemli bir olgu. Sporcularımıza, velilerimizle ve değerli büyükelçimiz ile bir arada olmak ayrı bir mutluluk. Ben kendilerine spora, özellikle judoya verdikleri önem, sporcularımıza verdiği katkı için teşekkürlerimi sunuyorum. Judo Japonya'da doğan ve hızlı bir şekilde yayılan spor. İçinde sanatı ve felsefeyi barındırıyor. Judo kelimesi nezaket dolu demek. Bu anlamlı aktivitenin hem 2.'sinin düzenlenmesine hem de judonun başta ana sınıfları olması üzere yaygınlaşmasında emeği geçen herkese ve özellikle federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükelçisi Miyajima: "Türkiye Judo Federasyonu'na 189 judo minderi bağışlandı"

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, "Tam bir yıl önce Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan, Kilis'teki Suriyeli çocuklara judo öğrettiklerini duyduğumda çok etkilenmiştim. Bu konuyu judoda altın madalya sahibi Yasuhiro Yamashita ile paylaştığımda, derhal Suriyeli Çocuklar için Japonya'dan judo kıyafetleri ile birlikte uzmanlarını gönderdi. Geçen yılki faaliyet bir dönüm noktası oldu ve bu yıl Yamashita tarafından, Türkiye Judo Federasyonu'na 189 judo minderi bağışlandı. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının başlamasına bir yıldan az bir zaman kaldı. Judo'da Türkiye'den 5 oyuncunun katılımının kesinleştiğini duydum. Japon Büyükelçisi olarak Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında Japon atletlerin başarılı olmalarını umuyor, yanı sıra Türk sporcularının da başarılı olmalarını içtenlikle diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA