Bakan Kasapoğlu: "100. Yıl Kutlamaları İçin Çok Ciddi Hazırlıklar İçerisindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek 100. yıl kutlamaları için çok ciddi hazırlıklar içerisinde olduklarını söyledi.

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının kutlanacağı 100. yıl etkinlikleri hakkında bilgi almak için Samsun'a geldi. Samsun'da ilk olarak Yabancılar Pazarı esnafı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Samsun Valiliğine gelerek, Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, kutlamalar hakkında önemli bilgiler verdi.

"100. yıl kutlamaları için çok ciddi hazırlıklar içerisindeyiz"

100. yıl kutlamalarının çok coşkulu bir biçimde geçeceğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı münasebetiyle çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu hazırlıklar, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok önemli hazırlıkları bir aşamaya getirdik. Bu çerçevede Samsun'da koordinasyon toplantımızı icra ettik. İnşallah dolu dolu bir kutlama ve etkinliklerle geçiririz. Bir sonraki 100. yıl çerçevesinde de önemli izler bırakarak, gençlerimizi, çocuklarımızı bu noktada daha bilinçli şekilde donatacağımız çok anlamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Bunları da aşama aşama harekete geçireceğiz. Samsun Valiliğimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yapacağımız pek çok çalışma var. Gençlerimizle ilgili, sanat, spor, kültür ve eğitim camiamızla ilgili çok güzel etkinlikler planlıyoruz. Bu noktada destekleri, katkıları ve himayeleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Yıl içerisinde çok güzel etkinlikleri aşama aşama hep birlikte yaşayacağız. Özellikle 19 Mayıs haftasında da daha yoğunluklu bir programı hep birlikte icra edeceğiz. Bu kutlamaların ülkemiz, gençlerimiz ve yarınlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamaların ardından İlkadım Belediyesi Derebahçe Tesislerinde düzenlenen Of-Çaykara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği buluşmasına katıldı. Burada da kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, 31 Mart sürecinin çok başarılı geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Samsun Gençliği ile Demokrasi Buluşması Toplantısı'na katılmak için salondan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun Samsun'daki programlarına ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA