Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz"
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Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz"

19.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:34

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. (1)

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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