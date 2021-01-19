Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını başlatıyoruz"
19.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:34
Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz