Bakan Karaismailoğlu: "YHT seyahatleri için almış olduğumuz sağlık ve hijyen önlemlerinin başarıyla... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Bakan Karaismailoğlu'nun treni gezmesi Bakan Karaismailoğlu'nun tren seferini başlatması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Bakan Karaismailoğlu'nun treni gezmesi Bakan Karaismailoğlu'nun tren seferini başlatması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.(2) Kaynak: AA