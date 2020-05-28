Bakan Karaismailoğlu: "YHT seyahatleri için almış olduğumuz sağlık ve hijyen önlemlerinin başarıyla...
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Bakan Karaismailoğlu: "YHT seyahatleri için almış olduğumuz sağlık ve hijyen önlemlerinin başarıyla...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Bakan Karaismailoğlu'nun treni gezmesi Bakan Karaismailoğlu'nun tren seferini başlatması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin...

28.05.2020 07:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 07:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Bakan Karaismailoğlu'nun treni gezmesi

Bakan Karaismailoğlu'nun tren seferini başlatması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.(2)

Bakan Karaismailoğlu: 'YHT seyahatleri için almış olduğumuz sağlık ve hijyen önlemlerinin başarıyla...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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