Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz
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Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini perşembe günü başlatacaklarını belirterek, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz
26.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:15

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini perşembe günü başlatacaklarını belirterek, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. İlk tren Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçakların yanı sıra yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli oranda geciktirdi" dedi. 'YARI KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK'Özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin büyük başarı sağladığını söyledi. Bu noktada normalleşme döneminin artık başladığını söyleyen Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı. Karaismailoğlu, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek" diye konuştu.'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULACAK'Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıkladı. Bu seferlerin 16'sının Ankara-İstanbul, 20'sinin Ankara-Konya, 6'sının Ankara-Eskişehir ve 6'sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak" ifadesini kullandı.'MASKE TAKILMASI ZORUNLU'Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını kaydetti. Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz."

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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