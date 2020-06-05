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Bakan Karaismailoğlu: "YHT seferi sayısını 16'dan 20'ye çıkartıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının yarı kapasiteyle çalışması nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırdıklarını belirterek, "8 Haziran'dan başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet tren daha sefere...

Bakan Karaismailoğlu:
05.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının yarı kapasiteyle çalışması nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırdıklarını belirterek, "8 Haziran'dan başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet tren daha sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16'dan 20'ye çıkartıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ara verilen YHT seferlerinin, 28 Mayıs'ta Ankara-İstanbul seferiyle başlatıldığını anımsatarak, normalleşme sürecinin hızla ilerlediğini bildirdi.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler alarak seferlerin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm alanlarda normalleşme sürecinin başarıyla ilerlediğine dikkati çekerek, "Salgına karşı Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Trenlerimiz de şu anda yarı kapasiteyle hizmet veriyor. HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış vatandaşlarımız bu tren seferleriyle seyahat ediyor." ifadelerini kullandı.

"Üreten ve güçlenen Türkiye olmaya devam edeceğiz"

Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 YHT seferinin yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bunun vatandaşların yoğun taleplerine yetmediğinin altını çizdi.

Söz konusu seferlerin Bilim Kurulunun belirlediği önlemlerle düzenlendiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yarı kapasiteyle çalışan YHT hatlarımıza vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine sefer sayılarımızı artırmaya karar verdik. Bu nedenle vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 8 Haziran'dan başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet tren daha sefere konularak, toplam YHT adedini 16'dan 20'ye çıkartıyoruz.

Ayrıca, YHT'ler pandemi nedeniyle duruş yapmadığı Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze ve Bostancı istasyonlarında durmaya başlayacak."

Ulaştırma modlarında önceliğin 'vatandaşın sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ilk günden itibaren salgına karşı gösterdiği duyarlılık Türkiye'nin bu sınavda başarılı olmasının olmazsa olmazı oldu. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birbirimize kenetlenerek, Türkiye'yi her alanda dünya liglerine çıkaracağımızdan hiç şüphem yok. 83 milyonun desteğiyle üreten ve güçlenen Türkiye olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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