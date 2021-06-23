Bakan Karaismailoğlu: Toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu

Bakan Karaismailoğlu: Toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu bulduULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Edirne'ye de gitseniz, Kars'a da gitseniz 7'den 77'ye herkesin 4.5G teknolojisini kullandığını göreceksiniz.

Bakan Karaismailoğlu: Toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Edirne'ye de gitseniz, Kars'a da gitseniz 7'den 77'ye herkesin 4.5G teknolojisini kullandığını göreceksiniz. 2020 yılı sonu itibarıyla, yaklaşık 66 milyonu mobil internet olmak üzere toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7'nci Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu. Karaismailoğlu, bakanlık olarak bilişim, iletişim ve haberleşme alanında da yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını bildirdi. Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün özellikle son yıllarda, ülkelerin ekonomik büyümelerinin alt yapısını oluşturan ve toplumların refah seviyesini artıran önemli bir sektör haline geldiğini belirten Karaismailoğlu, "2020 yılı sonu itibarıyla, dünyada 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunmaktadır. Mobil internet aboneliği ise dünya nüfusunun yüzde 75'ini aşmıştır. 2025 yılına kadar, küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz. Tüm dünyada mobil şebeke işletmecilerinin önümüzdeki beş yıl içinde şebekelerine 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yapması ve bu yatırımın yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine olması bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla, dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağı ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Yakın gelecekte, her bir kilometrekarede dolaşacak verinin yaklaşık 4 yılda bir 16 kat artacağı tahmin ediliyor. Bu talebi karşılamak üzere, önceki nesle göre 25 kat fazla frekansa ve 2 bin kat fazla baz istasyonuna gereksinim duyacağız" dedi.

'YÜZDE 15,6 ORANINDA BÜYÜME KAYDETTİK'Karaismailoğlu, Türkiye 'nin gelişmesiyle birlikte, vatandaşların teknolojinin imkanlarından artık daha fazla faydalandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bugün Edirne'ye de gitseniz, Kars'a da gitseniz 7'den 77'ye herkesin 4.5G teknolojisini kullandığını göreceksiniz. 2020 yılı sonu itibarıyla, yaklaşık 66 milyonu mobil internet olmak üzere toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu. Ülkemizde mobil şebekeler üzerinden bağlanan makine sayısı, yani makineler arası iletişim abone sayısı 6,5 milyonun üstünde. 2020 yılında 16,7 milyar liraya ulaşan altyapı yatırımı, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 arttı. Özellikle pandemi döneminde elektronik haber leşme hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu süreçte ülkemizdeki güçlü sabit ve mobil altyapılarımızla haber leşme hizmetlerinde önemli bir sorun yaşamadan eğitim, sağlık, iletişim faaliyetlerimizi yürütebildik. Yaşam büyük ölçüde teknoloji yatırımlarımız sayesinde aktı. Dünyada yaşanan bu pandemi süreci, aslında bilgi ve iletişime olan ihtiyacı ve bu ihtiyaca göre sektördeki gelişim hızını da olumlu yönde etkiledi. 2020'de bilişim sektöründe yüzde 15,6 oranında büyüme kaydettik."'KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'Karaismailoğlu, dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirterek, "5G, kendinden önceki nesillerden farklı olarak internet hızını 100 kata kadar artıracak. Bu süreçte ülkemizdeki, bu teknoloji ve hizmetlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirmesine yönelik kamu ve özel sektöre önemli görevler düşüyor. Halihazırda büyük çoğunluğu ithal edilen donanım ve yazılım ürünlerini, kendi imkanlarımızla üreterek ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaya devam etmemiz gerekiyor. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Biz, siber güvenliği, milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması bu açıdan çok önemli" ifadesini kullandı.KARAİSMAİLOĞLU, SIRP BAKAN MOMİROVİÇ'İ KABUL ETTİ

Karaismailoğlu açıklamasının ardından, Bilgi Teknolojileri Kurumu merkez binasında Sırbistan Cumhuriyeti Bayındırlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç ve heyetiyle bir araya geldi. Karaismailoğlu, mevkidaşını Türkiye'de ilk defa ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekleştireceğimiz görüşmede, karayolu taşımacılığı ve altyapı projeleri ile sivil havacılık konuları başta olmak üzere ulaştırma ilişkilerimizi ele alacağız. Covid-19 salgınının etkisinin giderek azaldığı, uluslararası ticaret ile yolcu taşımacılığının giderek arttığı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle hem karayolu taşımacılığı hem de sivil havacılık alanında Sırbistan ile aramızdaki taşımacılık kapasitesini karşılıklı olarak arttırmanın faydalı olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği ve çok önem verdiği Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi kapsamında, Sırbistan'da Türk firmaları tarafından yürütülmekte olan projelerin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı