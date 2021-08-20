Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
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Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)

Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

KONTEYNER KÖY KURULUYORSinop'un Ayancık ilçesinde, selden en fazla etkilenen ve 40 evin yıkıldığı Babaçay köyüne geçici olarak konteyner köy kuruluyor.

KONTEYNER KÖY KURULUYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde, selden en fazla etkilenen ve 40 evin yıkıldığı Babaçay köyüne geçici olarak konteyner köy kuruluyor. Sel bölgesinde incelemelerine devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konteyner alanını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra konteynerlerin içini gezdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) oluşturulan köyde, 20 konteyner ve 3 tuvalet- banyo yer alacak. 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerde, bir yandan elektrik ve kanalizasyon çalışmaları da devam ediyor. Babaçaylılar ise yetkililere teşekkür etti. 

Gıda yardımının çok iyi yapıldığını belirten Refik Öztürk, "Bizlere kumanya yardımını çok fazla yaptılar. Konteynerler oldukça iyi, gezdim, gördüm ve çok beğendim. Allah devletimizden razı olsun" dedi.


Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)
Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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Bakan Karaismailoğlu: Yeni köprüler, eskilere göre 2 kat geniş olacak (2) - Haberler
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