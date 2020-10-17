Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Elazığ AK Parti İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Son dakika ekonomi haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, ülkemizi, kara, hava, demir ve deniz yollarında, hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, ülkemizi, kara, hava, demir ve deniz yollarında, hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz. Bunun da ötesinde dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmak için çalışıyoruz." dedi.

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, Vali Erkaya Yırık ile görüştü. Daha sonra Elazığ Belediyesine geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, partililere hitaben yaptığı konuşmasında, ülkenin her yöresinde devam eden ulaştırma ve altyapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere her hafta en az 2 veya 3 şehre gittiklerini, devam eden projelerin en hızlı ve nitelikli şekilde tamamlanması için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmak için çalışıyoruz"

"Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında, hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz. Bunun da ötesinde, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmak için çalışıyoruz." diyen Karaismailoğlu, sadece birkaç şehri ya da belli bölgeleri değil, her köyü, kasabayı kalkındırıp refahı tabana yaymak için çalıştıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, bu noktada önemli sorumluluk ve vazifeleri bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bir coğrafyada ekonomik gücü sürdürülebilir kılan en önemli temel değerlerden biri çağdaş bir ulaştırma ve altyapı sistemi. Ekonomik canlılık, yeni iş olanakları, ticaret, sanayi, tarım, eğitim, kültür, hep ulaştırma ve haberleşme ile birlikte büyüyor, gelişiyor. Ulaşım ağlarımız yük, yolcu ve data taşımada vatanın her noktasını dünya ile bağlayarak aslında ekonomik ve sosyal bağlarımızı da güçlendiriyor. Bu nedenle işimiz çok, sorumluluğumuz büyük."

Hedeflerini geleceğe taşıyabilmek için her işin kalbine gençleri koymanın önemine değinen Karaismailoğlu, bu ülkenin bütün evlatlarını kendi evlatları gibi görerek beklentilerine, heyecanlarına, hayallerine, isteklerine kulak vermek zorunda olduklarını aktardı.

"Yüzümüzü geleceğe dönerek, dijitalleşen dünyayı yakalamış, kendi teknolojisini üreten bir ülke olmak için çalışmalıyız. Çocuklarımızın her biri dünyanın gelişmiş ülkelerindeki akranlarıyla aynı imkanlara sahip olarak hayata artı değerle başlamalı." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, gençlere köyde veya kentte olsun yaptıkları işlerle umut ve özgüven aşılamak istediklerini kaydetti.

"Reform niteliği taşıyan projeler hayata geçirdik"

Karaismailoğlu, yarını inşa etmek üzere pek çok katma değer oluşturan adım attıklarını belirterek "Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı'nı ortaya koyduk. 5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde fırlatmaya hazır hale getirdik. Yönetimden hizmet aşamasına kadar tüm yük ve yolcu taşıma süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırdık. Üniversitelerle AR-GE laboratuvarları oluşturduk. Şehir içi hareketlilikte çevreci ve verimli araçları destekleyen düzenlemeler yayınladık. Demir, deniz, kara ve hava yollarında reform niteliği taşıyan projeler hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji ile çalışan ulaşım araçlarının AR-GE'si ve üretiminde bizzat yer aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, milli elektrikli treni raylara indirdiklerini, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi dev projeleri hayata geçiren atılımcı geleneği günün yeni ihtiyaçlarını da yanıtlamak üzere çok yönlü bir hale getirdiklerini söyledi.

18 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 902 milyar liralık yatırım

Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde son 18 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselterek hava yolunu 'halkın yolu' yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray'ı yaparak Pekin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek Yolu'nu tamamladık." ifadelerini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü, Filyos Limanı, Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hatları gibi daha nice projelerin yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1993-2003 yılları arasında Elazığ'a yapılan kara yolu yatırım tutarı sadece 217 milyon lira iken, son 18 yılda bu rakamı tam 32 kat artırarak, 4 milyar 114 milyon liraya çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğunu 33 kilometreden yaklaşık 11 kat artırarak, 356 kilometreye çıkardık. Elazığ'a ulaşım ve iletişim yatırımları olarak 5 milyar 950 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Bugün il sınırlarında devam eden 9 kara yolu projemizin proje tutarı 2 milyar 512 milyon lira. Türkiye'ye ilişkin olsun, Elazığ'a ilişkin olsun, projelerimizi duyduklarında hep 'hayal' dediler. Ama hayal sanılanları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz."

"Azerbaycan ile birlikteyiz"

Gazetecilerin Ermenistan'ın Azerbaycan'da gerçekleştirdiği, sivillerin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin sorusu üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Azerbaycan ile birlikteyiz. Bu saldırıları lanetliyoruz. En kısa zamanda en ağır şekilde cevabını alacaklardır." dedi.

Kırsal bazı alanlarda uzaktan eğitim gören öğrencilerin internet erişimi sıkıntısına yönelik soruyu ise Karaismailoğlu, şöyle yanıtladı:

"Bu konuda çalışmalarımız var. İnşallah orada bir ilerleme yakın zamanda gelecektir. İnşallah en kısa zamanda halledilecektir. Bütün çocukların yanındayız. En kısa zamanda güzel günler gelecek."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar ve Sermin Balık da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk