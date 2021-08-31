Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başkentin İncek bölgesinde yapımı tamamlanan Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başkentin İncek bölgesinde yapımı tamamlanan Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, kavşakta incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir süredir doğal afetlerle mücadele ettiğini anımsatarak, ülkenin güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel afetleri yaşandığını hatırlattı.

Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi seferberlik halinde Bakanlık olarak sorumluluk alanları çerçevesinde atılması gereken her adımı seri bir şekilde attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Milletimizin her zaman olduğu gibi bu anında da yanında, onlarla omuz omuza olduk. Milletimizin hayatını en kısa sürede normale dönüştürmek için tüm imkanlarla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Batı Karadeniz Bölgemizdeki erişime kapanan yollarımızı kısa sürede açtık." diye konuştu.

Dereler, çaylar üzerindeki geçişi sağlayan köprülerin yıkılmasıyla adeta adaya dönen şehirlere ulaşımı geçici köprüleri inşa ederek sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kalıcı köprülerin inşa çalışmalarına da başladık. başka bir taşkında herhangi bir hasara müsaade etmeyecek bir mühendislik yaklaşımıyla planlanan bu köprülerimizde inşaatlarımız sürüyor. Bir yandan da ülkemizin dört bir köşesinde devam eden, bütünsel kalkınma hedeflerimizi destekleyecek, ülkemizin Orta Koridor'da küresel bir lojistik güç haline dönüştürecek altyapı projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Bu gücü küresel ticarette de sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

Karaismailoğlu, bu doğrultuda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Filyos Limanı gibi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşların ulaşım ve iletişim alanında, hayatını kolaylaştıracak bölgesel projeleri de unutmadıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimiz arasında önem arz eden bir projemiz olan Ankara Yargıtay Kavşağı'ndayız. Başkentimizde değeri gün geçtikçe artan İncek bölgemizdeki Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı üzerinde yer alan Yargıtay Kavşağı Projesi'nin yapım çalışmalarını tamamladık. Bu yol güzergahı, günde 47 bin aracın geçiş yaptığı başkentimizin trafik yoğunluğu çok yüksek olan bölgelerinden birisidir. Yanı başındaki Anayasa Mahkemesi'ne ek olarak Yargıtay Kampüsü'nün de burada yapılmış olması, bu hattaki araç trafik yoğunluğunu daha da artıracaktır. Bu trafikten kaynaklanan yoğunluğu rahatlatmak amacıyla, tamamladığımız kavşakla bu kesimdeki ulaşımın kesintisiz, emniyetli ve akıcı olmasını sağlayacağız."

Karaismailoğlu, bu yılın mart ayı sonunda ihalesini gerçekleştirdikleri projenin 151 metresi kapalı kesit olmak üzere toplam 500 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaklaşım, bağlantı ve yan yollardan oluştuğunu belirterek, toplam proje uzunluğunun 1,5 kilometre olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında oluşturulan 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 ağacın yer aldığını ifade eden Karaismailoğlu, Yargıtay Kavşağı'nı 4 ay gibi kısa sürede tamamladıklarını kaydetti.

"Yargıtay Köprülü Kavşağı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Yargıtay binasıyla hizmete açılacak." diyen Karaismailoğlu, Bakanlık olarak bölgesel kalkınmaya da hizmet edecek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek ana yol arterlerine bağlayan bağlantı yolu, kavşak viyadük, köprü ve tünelleri tamamlayarak, vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarının altını çizdi.

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay - Haberler
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