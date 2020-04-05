Bakan Karaismailoğlu yapımına başlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarında inceleme yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun inceleme yapması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına ilişkin açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun inceleme yapması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu yapımına başlanan yolların inşaatında incelemelerde bulundu. Kaynak: AA