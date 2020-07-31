BAKAN KARAİSMAİLOĞLU VE VALİ YERLİKAYA ÇORBA DAĞITTI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çorba dağıttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çorba dağıttı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde Kurban Bayramı namazını kıldı. Namazın ardından Bakan Karaismailoğlu ve Vali Yerlikaya caminin önünde kurulan çorba standına geçti. Bayram namazından çıkanlara çorba dağıttı. Çorba almak isteyenler Karaismailoğlu ve Yerlikaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Kaynak: DHA