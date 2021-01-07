Bakan Karaismailoğlu: Uzay vatanda çok daha güçlü olacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Türksat 5A'nın 8 Ocak Cuma günü saat 04.28'de uzaya gönderileceği bildirildi. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle birlikte, uzay vatanda çok daha güçlü olacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türksat 5A'nın uzaya gönderilmesine sayılı saatler kaldığı belirtilerek, "Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.28'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor" denildi.

'UZAY VATANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, uydu haber leşmesi alanında tarihi günler yaşandığını ifade etti. 30 yıl süre ile uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A uydusunun manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldı. 31 derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte, doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle birlikte, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle birlikte, uzay vatanda çok daha güçlü olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı