Karaismailoğlu: "Uzay vatanda ve siber vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz"
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Karaismailoğlu: "Uzay vatanda ve siber vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz"

08.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma katıldı.

Karaismailoğlu: 'Uzay vatanda ve siber vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz'
Karaismailoğlu: 'Uzay vatanda ve siber vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz'
Karaismailoğlu: 'Uzay vatanda ve siber vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz'
Karaismailoğlu: 'Uzay vatanda ve siber vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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