Bakan Karaismailoglu, "Uydu Teknolojileri Haftası" kapsamında gençlerle bir araya geldi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Karaismailoglu, "Uydu Teknolojileri Haftası" kapsamında gençlerle bir araya geldi Açıklaması

10.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:36
Bakan Karaismailoglu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerle omuz omuza üreteceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerle omuz omuza üreteceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Uydu Teknolojileri Haftası" kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerinin gücüne inanarak, onları dinlemek için uydu teknolojileri özelinde "ideathon" (fikir maratonu) gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, gençlerin çevrim içi hazırladıkları "Uzay ve Uydu Teknolojilerinin Geleceği-Ulaşım, Haberleşme ve Savunma" perspektifindeki fikirlerin sunumlarının jüri tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21. yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri ile birlikte uzay teknolojisi çalışmalarının öneminin arttığına işaret ederek, "Tecrübenin ve dinamik gençliğin bir arada fırtınalar estirdiği harika bir ideathon deneyimi yaşadık. Gençlerimizin fikirlerinin gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin dinamizmi ve çalışkanlığı ve Türkiye'nin gücü ve potansiyeli göz önüne alındığında uzay alanlarında gelecekte çok daha başarılı olacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Türkiye'nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerimizle birlikte omuz omuza üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın ana temasını, Türkiye'nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vadedebileceği ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği konularının oluşturduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir strateji ile çalışmaları hızlandıracağız. Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonunu konuştuğumuz düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim ortamlarını hayata geçiriyoruz. 'Bilimsel merak', dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi taşıyan Türkiye'miz için de en değerli itici güçlerden biri. Yaptığımız çalışmaların bugün ve yarın gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Seda Sayan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ömer Bayram Gökhan Gönül Samet Aybaba Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kız Türk Ocak Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoglu, "Uydu Teknolojileri Haftası" kapsamında gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 14:37:29. #1.15#
title