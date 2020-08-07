Bakan Karaismailoğlu Uşak Çevre Yolu'nu inceledi Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Denizli'nin Çivril ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Huriye Yıldırım Anne Camisi'nin açılışını yapıp kentten ayrıldı.

Uşak programı kapsamında yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, şantiye sahasında yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 kalkınma hedefleri doğrultsunda memleketin her köşesindeki işlerin bir an önce bitirilmesi için arazide gerekli incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Uşak'ta devam etmekte olan projelerle ilgili vali, milletvekili ve belediye başkanlarıyla birlikte istişarelerde bulunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şantiye incelemelerini yaparak işlerin bir an önce hızlanması için gerekli talimatları verdiklerini kaydetti.

Kentte yapımı devam eden 5 projeyi kısa sürede bitireceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Bunlar içinde en önemlisi olan Uşak Çevre Yolu'nun başlaması biraz uzun zaman aldı. Fakat mevcut arazideki kamulaştırmalar nedeniyle maalesef biraz uzadı. Ama belli kesimlerde yol tamamlandı. İnşallah bu kamulaştırmalarla birlikte hızlandırdıktan sonra önümüzdeki yıl buraya gerekli ödenekleri ayırıp Uşak Çevre Yolu'nun bir an önce bitirilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Arazide yaptıkları incelemelerde çevre yolunun ne kadar önemli olduğunu ve kent için ne kadar gerekli olduğunu yerinde anladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, buradaki hassasiyetlerini önemle devam ettireceklerini belirtti.

Memleketin her köşesinde ulaştırma ve altyapı projelerinin devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız projeler özellikle insan hayatına değdiği, insan yaşamını kolaylaştırdığı ve yaşam kalitesini arttırdığı için çok önemli. Ayrıca bizim yaptığımız projeler bölgeye istihdam sağlıyor, üretimi, tarımı ve turizmi artırıyor. O yüzden ulaştırma ve altyapı projelerinin bir an önce hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunları da yerel idarecilerimizle birlikte koordinasyon içinde tamamlayacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi vatana millete hizmet etmek bir nasip meselesidir. İnşallah biz de o nasibe ulaşırsak en büyük bizim için mutluluk o. Bizim yaptığımız işlerden vatandaşımızın duyacağı mutluluk bizim için en büyük hayır duasıdır. İnşallah bu doğrultuda işlerimizi bitirmek için canla başla çalışıyoruz."

Karaismailoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu'yu ziyaret etti, Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA