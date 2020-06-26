Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizde hiçbir iş durmadı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizde hiçbir iş durmadı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de pandemi sürecinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu:
26.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de pandemi sürecinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı" dedi.

Tokat'ta temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesini ziyaret ettikten sonra parti binasına geçti. Basına kapalı yapılan ziyaretler sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Tokat'ta STK temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programına katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşma yapan Bakan Karaismaioğlu, Tokat'ta ki yatırımları dile getirerek, "Bizlerde sizler için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri döneminde Tokat'a yapılan toplam yatırım miktarı 9.8 milyar TL'ye yaklaşmıştır. Tokat'a yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarını 5 milyar TL'ye yaklaşmıştır. Tokat'ta 379 kilometresi devlet yolu 325 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 704 kilometre yol ağımız bulunuyor. 2003 yılına kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu olan Tokat, bugün 257 kilometrelik bölünmüş yola sahip. Üzerimizdeki bitümlü sıcak asfalt 16 kilometrede 271 kilometre çık artık. 84 kilometrelik Turhal Tokat Sivas yolunu, 75.5 kilometrelik Erbaa Reşadiye yoluna ve 8 kilometrelik Tokat Çevre yolunu tamamladık. Şehrimizde devam eden 10 adet kara yolu projemiz toplam uzunluğu 370 kilometredir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecine değinerek, "Memleketimizin her noktasında çok ciddi çalışmalar var. Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı. Bütün tedbirlerimizi aldık güvenliklerimizi aldık. Şantiyelerimiz devam etti, çalıştı. Bütün üllkemize değer katan projeler ile uğraşıyoruz. Biz de sizleri de bugün burada olmaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Sizin samimiyetinizi misafirperverliğinizi gördükçe biz de Tokat'a neler yapabiliriz onu çabası içerisindeyiz. El birliği ile Tokat'a daha güzel işler yapmanın çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantı sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Tokat Çevre Yolunda incelemelerde bulundu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti Haber
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Demet Akalın İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizde hiçbir iş durmadı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 18:10:10. #1.14#
title