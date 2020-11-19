Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı...
19.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:54
Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.
Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı