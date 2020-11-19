Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı...
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Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı...

19.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:54
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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