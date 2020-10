Bakan Karaismailoğlu: "Ulaşım ve iletişim altyapısına 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaşım ve iletişim altyapısına 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" "Türkiye'ye, Elazığ'a ilişkin olsun, projelerimizi duyduklarında hep 'hayal' dediler ama hayal sanılanları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz" "Yüzümüzü geleceğe dönerek, dijitalleşen...

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaşım ve iletişim altyapısına 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

"Türkiye'ye, Elazığ'a ilişkin olsun, projelerimizi duyduklarında hep 'hayal' dediler ama hayal sanılanları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz"

"Yüzümüzü geleceğe dönerek, dijitalleşen dünyayı yakalamış, kendi teknolojisini üreten bir ülke olmak için çalışmalıyız"

-"AK Parti hükümetleri döneminde son 18 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

"Azerbaycan'la birlikteyiz, (Ermenistan) en kısa zamanda en ağır şekilde cevabını alacaktır, buna emin olun"

"GSM operatörleri konusunda derin bir çalışma var, ilerlemeler yakın bir zamanda gelecektir"

ELAZIĞ - Türkiye'ye ilişkin projelerini duyduklarında hep 'hayal' diyenler olduğunu dile getiren ve hayal sanılanları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"AK Parti hükümetleri döneminde son 18 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu, 6 bin 100 kilometreden 27 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardık.26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselterek, havayolunu 'halkın yolu' yaptık. Bakü-Tiflis Kars demiryolu hattı ve Marmaray'ı yaparak Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'demir ipek yolunu tamamladık"dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havayolu ile kente gelen ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu ilk önce havalimanında yapımı süren ve yüzde 80 oranında tamamlanan ikinci pistte incelemede bulundu, Ardından sırasıyla valilik, belediye ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karaismailoğlu, Ermenistan'ın sivillere yönelik yaptığı saldırı karşısında en kısa zamanda en ağır şekilde cevabını alacağını belirtireke, Azerbaycan'la birlikte olduklarını söyledi.

Ülkenin her noktasında tamamlanmış olan projelere değer katmak, devam eden projeleri de en hızlı, en nitelikli şekilde tamamlanması için titiz bir çalışma sürdürdüklerine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu," Gün oluyor Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açıyoruz.Gün geliyor, bölgenin altın kolyesi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kesimini hizmete sunuyoruz. Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu'nun kurdelasını keserken, gözümüz Filyos Limanı'ndaki çalışmalarda oluyor. Kıymetli dava arkadaşlarım. Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümünde, ülkemizi, kara, hava, demir ve denizyollarında ve hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz. Bunun da ötesinde, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmak için çalışıyoruz. Sadece birkaç şehrimizi ya da belli bölgeleri değil, her köyümüzü, her kasabamızı kalkındırıp, refahı tabana yaymazsak gelişmiş bir ülke olmaktan bahsedemeyiz. İşte tam bu noktada sorumluluk alanımız gereği önemli vazifeler karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

"Dijitalleşen dünyayı yakalamış, kendi teknolojisini üreten bir ülke olmak için çalışmalıyız"

"İşimiz çok, sorumluluğumuz büyük" Bir coğrafyada ekonomik gücü sürdürülebilir kılan en önemli temel değerlerden birinin çağdaş bir ulaştırma ve altyapı sistemi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu," Ekonomik canlılık, yeni iş olanakları, ticaret, sanayi, tarım, eğitim, kültür, hep ulaştırma ve haberleşme ile birlikte büyüyor, gelişiyor. Ulaşım ağlarımız yük, yolcu ve data taşımada vatanın her noktasını dünya ile bağlayarak aslında ekonomik ve sosyal bağlarımızı da güçlendiriyor. Bu nedenle işimiz çok, sorumluluğumuz büyük. Davamızı geleceğe güçlendirerek taşıyabilmek için yaptığımız her işin kalbine gençlerimizi koymamız çok çok önemli. Gençlerimiz yani, bu dünyada en değerli, en sevgili varlığımız evlatlarımız. Nasıl hepimiz evde kendi çocuğumuzun gözünün içine bakıyor, üzerine titriyorsak, bu ülkenin bütün evlatlarını da kendi evladımız gibi görerek, beklentilerine, heyecanlarına, hayallerine, isteklerine kulak vermek zorundayız. Yüzümüzü geleceğe dönerek, dijitalleşen dünyayı yakalamış, kendi teknolojisini üreten bir ülke olmak için çalışmalıyız. Çocuklarımızın her biri dünyanın gelişmiş ülkelerindeki akranlarıyla aynı imkanlara sahip olarak hayata artı değerle başlamalı. Her biri bir kıymet olan gençlerimize, köyde olsun, kentte olsun, yaptığımız işlerle umut ve özgüven aşılamalı, ülkeleriyle gurur duymalarını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"18 yılda yaklaşık 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Bakanlık olarak, gelecek vizyonları doğrultusunda, yarını inşa etmek üzere pek çok katma değerli adım attıklarına değinen Karaismailoğlu,"Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı'nı ortaya koyduk.5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde fırlatmaya hazır hale getirdik.Yönetimden hizmet aşamasına kadar tüm yük ve yolcu taşıma süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırdık. Üniversitelerle AR-GE laboratuvarları oluşturduk. Şehir içi hareketlilikte çevreci ve verimli araçları destekleyen düzenlemeler yayınladık. Demiryollarımızda, denizyollarımızda, karayolları ve havayollarında reform niteliği taşıyan projeler hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji ile çalışan ulaşım araçlarının argesi ve üretiminde bizzat yer aldık. Milli elektrikli trenimizi raylara indirdik. Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi dev projeleri hayata geçiren atılımcı geleneğimizi, günün yeni ihtiyaçlarını da yanıtlamak üzere çok yönlü bir hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve bizlere işaret ettiği hedeflerle, vatanımızı sadece karasal bir coğrafya olarak görmüyor, Mavi vatanımızda, hava sahamızda, siber vatanda

ve hatta görünge haklarımızla, 'uzay vatanımızda' güçlü olma yolunda gece-gündüz çalışıyoruz. Milli ulaşım ve altyapı politikalarımızı bu bakış açısıyla oluşturduk. Her şey Türkiye için, her şey aziz milletimizin refahı için. Ülkemize hizmet aşkıyla büyük eserler verdik. Bugüne dek yapılanmayanları yaptık. Halkımız pek çok yenilikle bizim sayemizde tanıştı. AK Parti hükümetleri döneminde son 18 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 902 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu, 6 bin 100 kilometreden 27 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardık.26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselterek, havayolunu 'halkın yolu' yaptık. Bakü-Tiflis Kars demiryolu hattı ve Marmaray'ı yaparak Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'demir ipek yolunu tamamladık.1915 Çanakkale Köprüsü, Filyos Limanı, Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hatları gibi daha nice projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Hayal sanılanları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz"

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu," 1993-2003 yılları arasında, Elazığ'a yapılan karayolu yatırım tutarı, sadece 217 milyon lira iken, son 18 yılda bu rakamı tam 32 kat artırarak, 4 milyar 114 milyon liraya çıkardık.2003'ten önce Elazığ'daki bölünmüş yol uzunluğunu 33 kilometreden yaklaşık 11 kat artırarak 356 kilometreye çıkardık.2003-2020 yılları arasında Elazığ'a ulaşım ve iletişim yatırımları olarak 5 milyar 950 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Bugün itibariyle Elazığ il sınırlarında devam eden 9 karayolu projemizin proje tutarı, 2 milyar 512 milyon liradır. İlk olarak havalimanımızın ikinci pistinin inşaatını yerinde inceledik. Elazığ havalimanındaki artan yolcu trafiği ve mevcut pistin onarım ihtiyacı nedeniyle, ikinci pist yapımına başladık. Projemizde bugüne kadar yüzde 80'den fazla ilerleme kaydettik.3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak pistimize ek olarak 550 metreye 133 metre uzunluğundaki apron yapımı da devam ediyor. Elazığ Havalimanı yedek, yeni pisti, yeni apronu ve mütemmim işlerini, 2021 Haziran'ında tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız.Türkiye'ye ilişkin olsun, Elazığ'a ilişkin olsun, projelerimizi duyduklarında hep 'hayal' dediler. Ama hayal sanılanları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Başarılarımız ardı ardına geliyor. Çünkü bizim devlet geleneğimizde, halka hizmet 'hakka hizmettir. Elazığ halkı da yaptığımız hizmetlere duasını eksik etmemiş,her zaman yanımızda olmuştur. Bizim de zaten beklediğimiz ödül bundan fazlası değildir"diye kaydetti.

"Azerbaycan'la birlikteyiz"

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısı ile ilgili soruya cevap veren Bakan Karaismailoğlu," Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir. Azerbaycan'la birlikteyiz bu saldırıları lanetliyoruz. (Ermenistan) En kısa zamanda en ağır şekilde cevabını alacaktır. Buna emin olun"dedi.

"İletişim olarak ulaşamadığımız çocuklarımızın yanındayız"

GSM operatörlerinin kırsalda çekmediği ile ilgili soruya da yanıt veren Karaismailoğlu,"GSM operatörleri konusunda derin bir çalışma var. orada da ilerlemeler yakın bir zamanda gelecektir. Bu yüz yüze eğitimin olmamasında kaynaklanan bir sorun. İnşallah en kısa zamanda bunlarda çözülecektir. Okullar yavaş yavaş açılacak. İletişim olarak ulaşamadığımız çocuklarımızın yanındayız. Onlarla ilgileniyoruz"diye konuştu.

"Elazığ ulaşım ve iletişim altyapısında çok daha güzel günlere gelecek"

Elazığ ile Tunceli'yi Keban Baraj Gölü üzerinden bağlayacak olan Pertek Köprüsü projesi ile ilgili soruya Bakan Karaismailoğlu," Arkadaşlar onu çalışıyoruz. Bugün çok değerli toplantılar yapıyoruz. Valimiz, il başkanımız, milletvekillerimizle birlikte. Onları da bir program dahilinde yapacağız. Onların görüşmelerini yapıyoruz. Bugün konumuz sadece Elazığ. İnşallah Elazığ ulaşım ve iletişim altyapısında çok daha güzel günlere gelecek"diyerek cevap verdi.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerde Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Sermin Balık, Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ ile birlikte ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ