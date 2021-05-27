Bakan Karaismailoğlu: "UBAK Kota Sisteminin gelişimini sağlayabilmek adına, kısıtlama ve rezervlerin kaldırılmasına yönelik Bakanlar düzeyinde karar...

- Bakan Karaismailoğlu: "UBAK Kota Sisteminin gelişimini sağlayabilmek adına, kısıtlama ve rezervlerin kaldırılmasına yönelik Bakanlar düzeyinde karar almamız önemli" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye olarak, yolcu ve eşya taşımacılığında elektrikli taşıt...

- Bakan Karaismailoğlu: "UBAK Kota Sisteminin gelişimini sağlayabilmek adına, kısıtlama ve rezervlerin kaldırılmasına yönelik Bakanlar düzeyinde karar almamız önemli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Türkiye olarak, yolcu ve eşya taşımacılığında elektrikli taşıt kullanan taşımacılara kolaylıklar sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF), Bakanlar Zirvesi'ne video konferans yöntemi ile katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Bakanlar Zirvesi toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı. Toplantıda "Karayolu Taşımacılığı"nın vize ve geçiş ücretleri sorunları ele alındı.

Vize sorunlarının çözülmesi ve geçiş ücretlerinin kaldırılması

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK), çok taraflı kota sistemi ve kalite şartı hakkında bir araya gelinen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "UBAK Sisteminin temel hedefi olan karayolu eşya taşımacılığının eşit rekabet şartlarında kademeli olarak serbestleştirilmesine yönelik olarak profesyonel sürücülerin karşılaştığı vize sorunlarının çözülmesi ve geçiş ücretlerinin kaldırılması büyük önem arz ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF), Bakanlar Zirvesi'ne video konferans yöntemi ile katıldı. Karaismailoğlu, dijitalleşmenin önemini belirterek; hizmetin elektronik ortama taşındığını ayrıca karayolu taşımacılığında e-TIR, E-CMR gibi elektronik geçiş belgesi projelerini desteklediklerini belirtti. Karaismailoğlu, UBAK belgelerinin elektronik ortama aktarılması konusundaki çalışmalara da destek verdiklerini kaydetti.

"UBAK Kota Sisteminin gelişimini sağlayabilmek adına, kısıtlama ve rezervlerin kaldırılmasına yönelik Bakanlar düzeyinde karar almamız önemli"

Konuşmasında, 2015 yılında kabul edilen "Kalite Şartı"yla birlikte, "Çok Taraflı Kota Sistemi"nin gelişimine yönelik önemli bir adım atıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 2015 yılından bugüne, "Kalite Şartı"na uygunluğun sağlanması adına üye ülkelerce ciddi çabalar sarf edildiğini belirterek; yine Kota Sistemi kapsamında faaliyet gösteren tüm taşımacıların eşit şartlarda rekabet etmeleri yolunda önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Beklentilerin henüz gerçekleşmediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ancak, ne yazık ki, Kalite Şartının tüm üye ülkelerin taşımacıları için pazar koşullarını eşitlemesi yönündeki beklentimiz gerçekleşmemiştir. Sistemde bulunan kısıtlama ve rezervlerin kaldırılması konusunda ciddi bir gelişme kaydedilemediğini üzülerek gözlemliyorum. Bu kapsamda, UBAK Kota Sisteminin gelişimini sağlayabilmek adına, kısıtlama ve rezervlerin kaldırılmasına yönelik Bakanlar düzeyinde bir karar almamız ve Karayolu Çalışma Grubuna yön vermemizin çok önemli olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

"Türkiye olarak, yolcu ve eşya taşımacılığında elektrikli taşıt kullanan taşımacılara kolaylıklar sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik"

UBAK Sisteminin temel hedefi olan karayolu eşya taşımacılığının eşit rekabet şartlarında kademeli olarak serbestleştirilmesine yönelik olarak profesyonel sürücülerin karşılaştığı vize sorunlarının çözülmesi ve geçiş ücretlerinin kaldırılmasının da büyük önem arz ettiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliğine yönelik hedeflerimiz kapsamında elektrikli ve otonom taşıtlara yönelik çalışmalar bir diğer önemli bir süreci teşkil ediyor. Türkiye olarak, elektrikli taşıtları teşvik etmek üzere, yolcu ve eşya taşımacılığında elektrikli taşıt kullanan taşımacılara kolaylıklar sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik. Benzer bir şekilde, UBAK Sisteminde de elektrikli taşıtların kullanılmasını teşvik edecek bir yapı geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Örneğin, ilk aşamada elektrikli taşıtlar ile gerçekleştirilen transit taşımaların izin belgesinden muaf kılınmasının hedeflerimize yönelik fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Uluslararası Ulaştırma Forumu Bakanlar Zirvesi toplantısına; Türkiye, Almanya, Arjantin, Belarus, Belçika, Kanada, Şili, Çin, Kore, Hırvatistan, Danimarka, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Fas, Meksika, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İngiltere, Slovenya, İsveç, İsviçre, Tunus ve Ukrayna olmak üzere 40 ülke katılım sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş