Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık'ta fırlatacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Türksat Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Türksat 5B uydusuyla ilgili açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, Türksat 5A haber leşme uydusunun 8 Ocak 2021'de uzaya gönderildiğini hatırlatarak, "Yakın bir zaman önce de Türksat 5B haber leşme uydumuzu Fransa da düzenlenen törenle teslim aldık. Uydumuz 29 Kasım 2021'de Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sevk edildi. Fırlatma hazırlıkları devam ediyor. Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat A.Ş.'nin ilerleyen dönemde Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapımı devam eden Türksat 6A projesiyle ülkenin uydu ve uzay çalışmalarında çığır açacağını belirtip, "Türksat 6A ile birlikte ülkemiz üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacak. 2002 yılına kadar uzay çalışmalarında sadece seyirci rolünde olan ülkemizin, 19 yılda bu alanda kat ettiği mesafe AK Parti iktidarının sağladığı istikrarın önemli sonuçlarındandır. Yerli ve milli uydumuzla, dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bu, üretici ülkelere uydu üretim maliyeti için ödenme ihtimali olan yüz milyonlarca doların ülkemizde kalması anlamına gelmekte. Haber leşme gibi stratejik öneme sahip bir alanda kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca küresel piyasa değeri 271 milyar doları bulan uydu endüstrisinden pay almamız da mümkün olacak. Küresel uydu sektöründeki göz bebeğimiz olacak TÜRKSAT 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri, Ankara Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapılmaktadır. Türksat 6A, uydu ve uzay konusundaki roket fırlatma, uydu kontrol istasyonları gibi yeni projeleri de destekleyecek. Edineceğimiz tecrübelerle önümüzdeki yıllarda sadece uydusunu üreten değil, uydu fırlatan ülke olmak istiyoruz. Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılı içinde uzaya göndermeyi planlıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet