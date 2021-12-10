Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık'ta fırlatacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Türksat Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Türksat 5B uydusuyla ilgili açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, Türksat 5A haber leşme uydusunun 8 Ocak 2021'de uzaya gönderildiğini hatırlatarak, "Yakın bir zaman önce de Türksat 5B haber leşme uydumuzu Fransa da düzenlenen törenle teslim aldık. Uydumuz 29 Kasım 2021'de Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sevk edildi. Fırlatma hazırlıkları devam ediyor. Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız" dedi.

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