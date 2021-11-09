Karaismailoğlu: "Geleceğe dönük plan,proje ve buluşlarımızda yeşil ve çevre bilinci ile hareket ediyoruz"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.
ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)