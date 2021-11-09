Karaismailoğlu: "Geleceğe dönük plan,proje ve buluşlarımızda yeşil ve çevre bilinci ile hareket ediyoruz" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Geleceğe dönük plan,proje ve buluşlarımızda yeşil ve çevre bilinci ile hareket ediyoruz"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Karaismailoğlu: Geleceğe dönük plan,proje ve buluşlarımızda yeşil ve çevre bilinci ile hareket ediyoruz

Karaismailoğlu: Geleceğe dönük plan,proje ve buluşlarımızda yeşil ve çevre bilinci ile hareket ediyoruz

Karaismailoğlu: Geleceğe dönük plan,proje ve buluşlarımızda yeşil ve çevre bilinci ile hareket ediyoruz

Karaismailoğlu: Geleceğe dönük plan,proje ve buluşlarımızda yeşil ve çevre bilinci ile hareket ediyoruz

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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