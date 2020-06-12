Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemli"
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Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzeyinde Karadeniz havzası, batısında Yunanistan ve Balkan ülkeleri, güneyinde Akdeniz havzası bulunan, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında kilit bir noktada yer alan Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok...

Bakan Karaismailoğlu:
12.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzeyinde Karadeniz havzası, batısında Yunanistan ve Balkan ülkeleri, güneyinde Akdeniz havzası bulunan, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında kilit bir noktada yer alan Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemlidir" dedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Yalova'ya gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, Altınova ilçesinde bulunan Tersan Tersanesi'ndeki fabrika trol balıkçı gemisinin denize indirme törenine katıldı. Rusya Federasyonu'ndan JSC Okeanrybflot firması için yapılan 108 metre uzun 21 metre genişliğindeki geminin denize indirildiği ötrende konuşma yapan Karaismailoğlu, 24 bin kişiye istihdam sağlayan 38 gemi yan sanayi tesisi ile gemicilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Yalova'daki gurur verici bir ana birlikte şahit olacaklarını ifade etti.

Denize indirilecek geminin soğuk kış şartlarında dahi operasyon kabiliyeti olan, üstün teknolojiye sahip yeni nesil bir gemi olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Türk gemi inşa sanayiinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Türk gemi inşa sanayi, en son teknolojileri kullanan, çevre duyarlılığı yüksek, yüksek kaliteyi hedefleyen, bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek, kaliteden taviz vermeyen, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleri ile, dünya'da saygın bir yere sahiptir. İstihdama katkı ve ülke ekonomisine döviz sağlamaktadır. Gemi sanayimizin, inovatif, çevreci ve alternatif enerjileri kullanma yeteneği ile, rekabet gücü gün geçtikçe artmaktadır. Gemi sanayindeki başarılarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ufuk açıcı öngörüleri, hedefleri ve gayretinden ilham alan kadroların, sektörün tüm paydaşlarıyla el ele vermesinin sonucudur" ifadesini kullandı.

Türk gemi inşa sektörünün gelişimmesi hakkında bilgiler veren Karaismailoğlu, 2002 yılında 37 olan tersane sayısını bugün 83'e çıktığını söyledi. Karaismailoğlu, yıllık üretim kapasitesinin 550 bin dedveyt tondan 453 milyon dedveyt tona yükseldiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Gemi inşa sektörümüz, dolaylı olarak, 500 bin kişinin geçim kaynağı olmaktadır. Gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9'uncu, tonaj bazında 16'ncı sırada bulunmaktadır. Hedefimiz, sektördeki bilgi birikimimizi, tecrübemizi, teknolojinin ve bilişimin imkanları ile birleştirmek ve katma değerli projelerimizle, dünyada çok daha üst sıralara çıkmaktır. Kuzeyinde Karadeniz havzası, Batısında Yunanistan ve Balkan ülkeleri, Güneyinde Akdeniz havzası bulunan, Asya, Avrupa ve Afrika kıt'alarının tam ortasında kilit bir noktada yer alan Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemlidir."

Ana vatanda olduğu gibi, denizlerde de güçlü, etkili, caydırıcı bir lider ülke olmak için sektörle el ele çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Bu anlayışla, bayrak devleti, liman devleti ve kıyı devleti yetkilerimizle, limanlarımıza gelen türk ve yabancı bayraklı gemilerin denetim faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Bu konuda Dünya ölçeğindeki 'beyaz listedeki yerimizi koruyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, tersanelerin kira sürelerini 49 yıla çıkararak, sektöre yön veren temsilcilerin rahat yatırım yapmalarını sağladıklarını anlattı. Gelinen noktada yapılan desteklerin önemine vurgu yapan Karaismailoğlu, "Biz, gemi sanayi sektöründe bilgi, birikim ve tecrübe, sektör bilişenlerinin ortak aklı, siyasi ve ekonomik istikrar ortamı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri iyi okuyan, sektöre nefes aldıran yasal ve idari düzenlemeler sayesinde bu noktalara geldik. Kat edilen mesafe ve kazanılan başarılar, nihai hedef değil, yeni hedefler için başlangıç noktasıdır" dedi.

Karaismailoğlu, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu ve Rusya Federasyonu firması yetkileriyle gemiyi denize indiren kurdeleyi kesti.

Törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Taner Kıran ve il protokolü katıldı.

(Emre Kaya/İHA)

Kaynak: İHA

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