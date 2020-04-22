Bakan Karaismailoğlu: Türkiye haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek olduğunu belirterek, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek olduğunu belirterek, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadığını bildirdi. Kaynak: Dunya.com