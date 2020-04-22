Bakan Karaismailoğlu: Türkiye haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek olduğunu belirterek, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadığını bildirdi.
22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek olduğunu belirterek, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com