Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı
08.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:49
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı video ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı video ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı