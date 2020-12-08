Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı
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Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı

08.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı video ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı video ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin videosunu paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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