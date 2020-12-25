Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Aralık 2020'de İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanan, Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treninin, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi'an şehrine ulaştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük treninin de yola çıktığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, biz dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Edirne Kırklareli Yolu (İskender - Sazlıdere Varyantı) açılış programı öncesi ilk olarak Edirne Valiliği'nin ziyaret eden Karaismailoğlu, burada ziyaretinin ardından partilileri ile bir araya gelmek üzere Ak Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, parti binasında yaptığı konuşmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları, hızlı tren projesinin son durumu ve Türkiye-Çin treni ile ilgili süreci anlattı.

"TÜRKİYE'Yİ TİCARİ TAŞIMACILIKTA BÖLGESİNDE LİDER KONUMA TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı tren ağımızı genişleterek, şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlarımıza konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanı sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin avantajlı konumunu demiryolu çalışmalarıyla destekleyerek, Türkiye'yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacağız. Bu anlayışın önemli eserlerinden biri de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'dir. Ülkemizin Asya-Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak önemli bir projedir" dedi.

"HALKALI-KAPIKULE (EDİRNE) ARASI YOLCU SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATTEN, 1 SAAT 200 DAKİKAYA İNECEK"

Bakan Karaismailoğlu, "Bu proje sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu hem yük ve hem de yolcu taşımaya uygun olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten, 1 saat 200 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya inecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat daha artırılacaktır" ifadelerini kullandı.

"DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUMUZU 12 BİN 800 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Ak Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını kat be kat artırdıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Son on sekiz yılda, tüm ulaşım modlarımızdaki yatırım miktarı 910,3 milyar lirayı aştı. Ülkemizde; bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda, bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Konvnasiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23'ten 56'ye çıkararak 'Havayolu Halkın Yolu' ilkemize uygun yatırımlar yaptık. 2003'te Dünya'da 50 ülke ve 60 noktaya uçarken, bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE ETTİĞİMİZ KİMİ ÇEVRELERİN YALAN VE İFTİRALARINA MARUZ KALIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Bizler ülke olarak bu kadar büyük atılımlar yaparken, iyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kalıyoruz. Biz başımızı işimizden kaldırmadan çalışmaya devam ediyoruz ama art niyetli çevreler her zaman olduğu gibi Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Ancak unuttukları bir şey var, biz Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayız. Türkiye'nin ilerlemesini, her alanda söz sahibi olmasını istemeyenler, son günlerde ilk ihracat trenimizi Çin'e uğurlamamızın ardından, yalanlara sarılarak karalama kampanyalarına devam ediyorlar. Oysa gerçek başka; bizlerin görevi de bu gerçeği milletimize anlatmak" dedi.

"TÜRKİYE-ÇİN ARASINDAKİ İKİNCİ YÜK TRENİMİZ DE YOLA ÇIKTI"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Çin treni ile ilgili süreci hatırlatarak, "4 Aralık 2020'de İstanbul Kazlıçeşme'den uğurladığımız, Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treni, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi'an şehrine ulaştı. Trenin Çin'e ulaşmasından dolayı Xi'an şehrinde düzenlenen törene, video konferansı ile katıldık. Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, bizler yalanlara geçit vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı