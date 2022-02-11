BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE, ÇIKARCILARIN DEĞİL 84 MİLYONUN ÜLKESİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce ziyaretleri kapsamında Düzce AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti.
DÜZCE (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce ziyaretleri kapsamında Düzce AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Bakan Karaismailoğlu, burada Vali Cevdet Atay, ilçe belediye başkanları ve Karayolları yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, kentteki yol durumlarıyla alakalı yöneticilerden bilgiler aldı.