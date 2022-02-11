BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE, ÇIKARCILARIN DEĞİL 84 MİLYONUN ÜLKESİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE, ÇIKARCILARIN DEĞİL 84 MİLYONUN ÜLKESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce ziyaretleri kapsamında Düzce AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

DÜZCE (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce ziyaretleri kapsamında Düzce AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Bakan Karaismailoğlu, burada Vali Cevdet Atay, ilçe belediye başkanları ve Karayolları yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, kentteki yol durumlarıyla alakalı yöneticilerden bilgiler aldı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE, ÇIKARCILARIN DEĞİL 84 MİLYONUN ÜLKESİ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE, ÇIKARCILARIN DEĞİL 84 MİLYONUN ÜLKESİ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE, ÇIKARCILARIN DEĞİL 84 MİLYONUN ÜLKESİ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE, ÇIKARCILARIN DEĞİL 84 MİLYONUN ÜLKESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Düzce, AFAD, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title