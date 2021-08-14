Sinop'ta can kaybı 8'e, Türkiye geneli 57'e yükseldi
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Sinop'ta can kaybı 8'e, Türkiye geneli 57'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık'ta maalesef 8 tane vefat eden vatandaşımıza ulaştık. Türkiye genelinde de 57 vatandaşımızı maalesef kaybettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık'ta maalesef 8 tane vefat eden vatandaşımıza ulaştık. Türkiye genelinde de 57 vatandaşımızı maalesef kaybettik" dedi.

Sinop'ta yaşanan sel afetiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son verileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık genelinde köylerimize önemli ölçüde ulaştık. Yine Türkeli'de de köylerimizin tamamına yarın ulaşmayı hedefliyoruz. Büyük bir çalışma var bölgede. İller Bankası, Ayancık ve Türkeli'nin su sorununu Ayancık'ta tamamen halletti. Türkeli'de de suyu bağlamak için önemli seviyede bir aşama kaydetti. Ayancık'ta maalesef 8 tane vefat eden vatandaşımıza ulaştık. Türkiye genelinde de 57 vatandaşımızı maalesef kaybettik bu sel afetinden dolayı. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız burayı en kısa sürede normal hayatına çevirip buradan ayrılmak" diye konuştu.

(Ünsal Karka – Furkan Abrek Ünal/İHA)

Sinop'ta can kaybı 8'e, Türkiye geneli 57'e yükseldi
Sinop'ta can kaybı 8'e, Türkiye geneli 57'e yükseldi
Sinop'ta can kaybı 8'e, Türkiye geneli 57'e yükseldi
Sinop'ta can kaybı 8'e, Türkiye geneli 57'e yükseldi
Sinop'ta can kaybı 8'e, Türkiye geneli 57'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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