Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak"
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Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak"

Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak" "Tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak.

28.05.2020 07:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 07:16

Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak"

"Tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Tren biletlerine zam yapılmadı"

"Trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek"

"Biletler HES koduyla satılacak"

"Trenler her sefer öncesi dezenfekte edilecek"

YHT'de 2 ay sonra ilk sefer

Bakan Karaismailoğlu: 'Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak'

Kaynak: İHA

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