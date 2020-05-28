Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak" Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak" "Tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak.

Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak" "Tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Tren biletlerine zam yapılmadı" "Trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek" "Biletler HES koduyla satılacak" "Trenler her sefer öncesi dezenfekte edilecek" YHT'de 2 ay sonra ilk sefer Kaynak: İHA