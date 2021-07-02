Bakan Karaismailoğlu, toplu açılış törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Program kapsamında TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne gelen Bakan Karaismailoğlu, burada Milli Elektrikli Tren Seti'ne ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra canlı bağlantıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası önündeki miting alanına bağlandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun yaptığı kısa bilgilendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Milli Elektrikli Tren Seti'nin hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek