Bakan Karaismailoğlu, Tokat'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Tokat'a yapılan yatırımların toplam tutarının 9,8 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarının da 5 milyar liraya yaklaştığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Tokat'a yapılan yatırımların toplam tutarının 9,8 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarının da 5 milyar liraya yaklaştığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Tokat Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra bir restoranda kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her noktasında çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bütün ülkelerin sistemleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iflas etmiş durumdayken, Türkiye'de işlerin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Bütün tedbirlerimizi aldık, güvenliğimizi sağladık. Şantiyelerimiz devam etti, Tokat'ta olduğu gibi. Ülkemize değer katan projelerle uğraşıyoruz. Devam eden bütün projelerimizin bir an evvel bitirilmesi için çabalıyoruz. Yeni yapılacak projeleri planlayıp daha güzel projelerle birlikte olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerine Tokat'ın verdiği desteği her fırsatta ifade etmek gerektiğini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti hükümetleri döneminde Tokat'a yapılan toplam yatırım tutarı 9,8 milyar liraya yaklaşmıştır. Tokat'a yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarımız 5 milyar liraya yaklaştı. Tokat'ta 379 kilometresi devlet yolu, 325 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 704 kilometre yol ağımız bulunuyor. 2003 yılına kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu olan Tokat, bugün 257 kilometrelik bölünmüş yola sahip. Şehrimizdeki bitümlü sıcak asfaltı 16 kilometreden 271 kilometreye çıkardık. 84 kilometrelik Turhal-Tokat-Sivas yolunu, 75,5 kilometrelik Erbaa-Reşadiye yolunu ve 8 kilometrelik Tokat Çevre Yolu'nu tamamladık. Şehrimizde devam eden 10 kara yolu projemizin toplam uzunluğu 370 kilometre."

"Projelerimizi kısa sürede tamamlayacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Tokat sınırları içinde 168 kilometrelik de demir yolu ağı bulunduğuna işaret ederek, 410 kilometrelik Samsun-Sivas (Kalın) Hattı'nın rehabilitasyonu ve sinyalizasyon yapımını tamamladıklarını söyledi.

Yük treni deneme seferlerine 4 Mayıs'ta başladıklarını, 8 saat 50 dakika olan seyahat süresinin 5 saat 45 dakikaya indiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tokat-Turhal Hızlı Demiryolu Etüt Projesi'ni başlattık. Bu hat Tokat ili, Samsun-Sivas (Kalın) hattı üzerindeki Turhal'dan kuzey-güney demir yolu koridoruna bağlanacak. Tokat'taki 10 projemizin toplam maliyeti 3 milyar 406 milyon liradır. Bu projelerimize bugüne kadar 1 milyar 159 milyon lira harcandı. Projelerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Tokat Yeni Havalimanı Projesi'nin dörtte üçü tamamlandı. 2 bin 700 metrelik pisti, 4 uçak park yeri kapasiteli apronu ve taksi yolu, çevre güvenlik ve aydınlatma sistemi tamamlandı. Ayrıca yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli iç ve dış hatlar terminal binasıyla birlikte kule, teknik ve ikmal bölümlerinin yapımı devam ediyor. 2003'te Tokat'ta hızlı internet bulunmazken, bugün yaklaşık 453 bin hızlı internet abonesi bulunuyor. Tokat'taki fiber optik kablo uzunluğunu 3 kat artırarak 3 bin 97 kilometreye çıkardık. Tokat'ta 42 PTT şubesi otomasyona açıldı ve 37 PTTmatik kuruldu."

Kaynak: AA