Bakan Karaismailoğlu: "Tek amacımız ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak ulaştırmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü ile Türkiye'nin gerçekleştirdiği ticari atılımı daha güçlendireceklerine dikkati çekerek, "Anadolu'nun dört bir yanında, bin bir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Ortadoğu'da, Afrika'da, Avrupa'da...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü ile Türkiye'nin gerçekleştirdiği ticari atılımı daha güçlendireceklerine dikkati çekerek, "Anadolu'nun dört bir yanında, bin bir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Ortadoğu'da, Afrika'da, Avrupa'da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak ulaştırmak tek amacımız" dedi.

Ticaret Bakanlığı binasında, Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması için töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı katıldı. TİM ve THY'nin mutabık kaldığı "TİM ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü" ile ihracatçıların katma değerli ve nitelikli ihracat ile Türkiye'ye döviz kazandırılabilmesi amacıyla bozulabilir ürünlerinde yer aldığı gamın artırılarak, 46 destinasyonda taban olarak yüzde 10'dan başlayıp yüzde 35'e kadar giden indirimlerin THY tarafından TİM'e verilmesi hedefleniyor.

"Türkiye yolcu ve özellikle hava kargo taşımacılığı büyük bir hızla büyümektedir"

Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin havacılık sektöründe gelişmişlik düzeyi elde etmesiyle sektörün büyük bir önem kazandığını ifade ederek, "Ülkemiz 19 yılda havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak büyük başarılara imza attı. Bu duruma bağlı olarak yolcu ve özellikle hava kargo taşımacılığı büyük bir hızla büyümektedir" dedi.

Karaismailoğlu, 1933 yılından beri hava kargo sektöründe hizmet veren, 2000 yılında "Turkish Cargo" şirketinin hava kargo pazarında konumunu güçlendirerek, uluslararası arenada saygın bir konuma yükseldiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"2015 yılı itibariyle toplam 10 adet kargo uçağına sahip olan Turkish Cargo bugün 25'i direkt kargo olan, 372 uçak ile çok güçlü bir filoya sahiptir. 2015 yılı itibariyle toplam 47 kargo destinasyonuna uçan Turkish Cargo, bugün dünya genelinde 96'sı direkt kargo uçuş noktası olan 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağlamaktadır. 2015 Yılı itibariyle dünya hava kargo firmaları arasında 15.sırada yer alan Turkish Cargo; 2021 yılının Haziran ayında Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak 3'üncü sıraya yükselmiştir."

TİM ile Turkish Cargo arasında gerçekleşen ilk iş birliği anlaşması sonrası gerçekleşen sonuçlarda kargo sektörünün büyümesini artıracağını ve ihracatın gelişmesi açısından ne kadar değerli olduğunu kanıtladığını ifade etti.

THY ve TİM tarafından imzalanan ilk iş birliği sonrası Aralık 2020- Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1.2 Milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, "Hava kargo ile hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilen bu taşımaların ortalama değeri, kara, deniz ve demiryolu modlarına oranla 50 kat daha değerli olarak konumlanmıştır" dedi.

"İhracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak ulaştırmak tek amacımız"

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu iş birliği sayesinde Türkiye'nin büyük bir ticari atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Şimdi bu iş birliğini yenilenen ikinci bir anlaşma ile daha da güçlü hale getireceğiz. Türkiye'nin adeta havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde; Anadolu'nun dört bir yanında, bin bir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Ortadoğu'da, Afrika'da, Avrupa'da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak ulaştırmak tek amacımız" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi ihracat seferberliğine ivme kazandırmayı hedefliyoruz"

Hava yoluyla ihracat payının daha da yukarılara taşınacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ülke ekonomisine her yönden katkı sağlayan bu başarılı iş birliğimiz ile İstanbul'u bir lojistik cazibe merkezi haline getirme hedefimiz de hız kazanacaktır" dedi.

"Artık kararlara uyan değil, kararları kendi veren Türkiye var"

Tüm çalışmaların artık tüketen değil üreten bir Türkiye'nin olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Tüm bu çalışmalar bize şunu söylüyor; Artık kararlara uyan değil, kararları kendi veren Türkiye var. Artık ihracatçısını koruyamayan değil, ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var" dedi.

"2003-2021 yılları arasında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz"

Türkiye'nin 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi bir coğrafi üstünlüğü olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "2003-2021 yılları arasında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

"Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak dedik ve büyük oranda gerçekleştirdik"

2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarının bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştirildiği bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. Kısaca, 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve büyük oranda gerçekleştirdik" diye konuştu.

Türkiye'nin gelişmesindeki engellerin bir bir ortadan kalktığını dile getiren Karaismailoğlu, "Birilerinin ne istediğine, ne dediğine bakmaksızın yatırımlarımızı, mega projelerimizi tüm Türkiye için yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda Türk Hava Yolları'nın, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı ile artık geleceğe çok daha emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Son 19 yıl içinde küllerinden adeta yeniden doğarak dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı ile artık geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyor" dedi.

"SmartIST Turkish Cargo'nun önünde dünyanın bir numaralı hava kargo markası olmasını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak"

Turkish Cargo'nun, 60'ın üzerinde başkente 7 saatlik uçuş mesafesinde olan Mega Hub İstanbul Havalimanı'nda, tamamlandığında toplam alanı 165 bin metrekare olacak SmartIST tesisi ile çok daha büyük rekabet avantajlarına kavuşacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak olan SmartIST insansız kara araçları, robotik süreç otomasyonu, otomatik depolama sistemleri gibi teknolojik altyapı sistemleri sayesinde dünya üzerindeki en önemli teknolojik kargo hub merkezlerinden biri olacak. Bu tesis ile Turkish Cargo'nun önünde dünyanın bir numaralı hava kargo markası olmasını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı