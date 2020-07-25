Bakan Karaismailoğlu Taşova'yı ziyaret etti
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Bakan Karaismailoğlu Taşova'yı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, Amasya Çevre Yolu açılışının ardından Taşova ilçesini ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu Taşova'yı ziyaret etti
25.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, Amasya Çevre Yolu açılışının ardından Taşova ilçesini ziyaret etti.

Bakan Karaismaioğlu, geçtiğimiz günlerde vefat eden edebiyatçı yazar Asım Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra ilçede bulunan ve daha önceden projesi hazırlanan Sanayi Köprüsü hakkında yerinde inceleme yaptı. 2000 yılında yapılan ve yıllardır aktif bir şekilde kullanılan Sanayi Köprüsü için bilgilendirme yapıldı. Sonrasında babası vefat etmiş olan İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Öz'e taziye ziyaretinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ziyaretine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, İl Başkanı Akif Kesmekaya ve protokol üyeleri katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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