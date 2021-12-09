Bakan Karaismailoğlu, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Afrika siyasetinin, sağlamlaşma ve olgunlaşma evresine girdiğini belirterek, "Afrika Birliği ile aramızdaki gelişen kurumsal ilişkiler çerçevesinde, Afrika ile olan iş birliğimizi yalnızca ikili ilişkiler temelinde değil kıtasal ölçekte sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin 60. Bağımsızlık Yılı ve Cumhuriyetin 59. Yılı" kutlamasında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

Tanzanya halkının 9 Aralık 1961'te sömürgeciliğe karşı mücadelesinde galip gelerek bağımsızlığını kazanmasının doğal bir sonucu olarak alevlenen bağımsızlık duygusunun bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Özgürlük, adalet, iç ve dış barış, siyasi istikrar, ekonomik ve sosyal kalkınmayla refaha erişme yolunda emin adımlarla ilerleyen Tanzanya, bölgede ve dünyada öne çıkan güvenilir ülke haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın başarılı politika ve reformlarını takdirle takip ediyor ve destekliyoruz. Sınırları içinde sağladığı barış ortamıyla Tanzanya, çevresine ve tüm kıtaya esin kaynağı olmaktadır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, 1979'da Darüsselam'da Türkiye Büyükelçiliğinin açılmasıyla temeli atılan Tanzanya-Türkiye ilişkilerinin, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik stratejik politikaları ve bu politikaların Tanzanya'nın küresel camiada artan etkisiyle bir araya gelmesiyle geliştiğini ve güçlendiğini dile getirerek, 2017'de Ankara'da Tanzanya Büyükelçiliği'nin açılması, dostluk ve iş birliği üzerine inşa edilen ilişkiler açısından dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Tanzanya'ya yaptığı tarihi ziyaretin, iki ülkenin ilişkileri için dönüm noktası teşkil ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Ziyaret, ortaklığımız, iş birliğimiz temelinde somut, geleceğe yönelik ve yeni bir rota çizilmesini sağlamıştır. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde alınan kararlar doğrultusunda, iki ülke arasındaki ilişkiler ülkemizin faydalanmaya devam ettiği ikili siyasi ilişkilerden ekonomik ve ticari iş birliğine, savunmadan kültür, spor ve sağlık gibi birçok alanda gelişme göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin Afrika siyasetinin, ileri derecede sağlamlaşma ve olgunlaşma evresine girdiğine dikkati çekerek, 2002'de Afrika'da bulunan Türkiye büyükelçiliklerinin sayısının yalnızca 12 iken bugün, bu sayının 43'ü bulduğunu anlattı.

Gelecek dönemde bu sayıyı 49'a çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, Ankara'da bulunan Afrika büyükelçiliklerinin sayısının 2008'de 10 iken bu sayının 2021'de 37'ye yükseldiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin Afrika Kıtası ile ticaret hacminin 2003'de 5,4 milyar dolar iken 2020'de bu miktarın 25,3 milyar dolara çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz iş adamlarının Afrika'ya yaptıkları doğrudan yatırımların toplam değeri 6 milyar doları aşmıştır. Afrika'da, ülkemiz müteahhitlerince gerçekleştirilen projelerin hacmi 77 milyar doları aşmıştır. Afrika Birliği ile aramızdaki gelişen kurumsal ilişkiler çerçevesinde, Afrika ile olan iş birliğimizi yalnızca ikili ilişkiler temelinde değil kıtasal ölçekte sağlamlaştırıyoruz. Türkiye, 2005'te Afrika Birliği'ne gözlemci üye, 2008'de de stratejik ortak olarak kabul edilmiştir. 17-18 Aralık'ta İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Afrikalı dostlarımızla iş birliği alanında yeni bir sayfa açacağız."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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