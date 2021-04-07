Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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