Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon...
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Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Karaismailoğlu: 'Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon...

Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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