Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi
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Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

- Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ve heyeti ile bir araya geldi.

- Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ve heyeti ile bir araya gelmesi öncesinde yaptığı açıklamada, 19 yıldır Türkiye'de yapılan büyük ulaştırma hamlesinin artarak devam ettiğini aktardı. Bunlar içinde en son teknolojinin kullanıldığı, büyük mühendislik gerektiren projeleri bitirmeye başladıklarını belirten Karaismailoğlu, bunları yaparken Türk mühendis ve müteahhitlerle çalıştıklarını ifade etti.

19 yıldır ulaştırma hamlesi sayesinde Türkiye'de, dünyanın en yetkin mühendislik, proje ve müteahhitlik firmalarının geliştiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, "Bizler de tabi ki bu 19 yılda edindiğimiz bilgi, birikim ve yeteneklerimizi dost, kardeş ülkeyle paylaşıyoruz. Bu nedenle Sırbistan'da başlamış olan ikili ilişkilerdeki olumlu gelişmeler ve burada çalışan Türk müteahhitlerin başarılı olmasını biz de canı gönülden destekliyoruz. Devam eden Sırbistan'daki projelerin bir an önce bitirilmesi, Sırbistan'ın yeni ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda yeni projelerin geliştirilmesi konusunda her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Momirovic ise, her iki ülke için önemli konulardan bahsedeceklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 140 yıl içinde en iyi düzeyde bulunduğunu belirtti. Momirovic, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'nin imzalarının atıldığını anımsatarak, söz konusu yolun yapılması için o zaman karar aldıklarına işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ortak çalışmaların Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini aktaran Momirovic, ortak projelerin özellikle Kovid-19 sürecinde hem iki ülke hem de tüm bölge içinde olumlu etkisinin olduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Karaismailoğlu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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